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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Токио Верди - Кавасаки Фронтале
Токио Верди - Кавасаки Фронтале: обзор матча 30 ноября 2024
Токио Верди
30.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 37 тур
4 : 5
Завершен
Кавасаки Фронтале
16'
S. Yamada (П)
22'
S. Yamada
57'
С. ван Вермескеркен
65'
M.
90+4'
S. Yamada
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Токио Верди - Кавасаки Фронтале
90'
+6
Желтая карточка
Эрисон
90'
+4
ГОЛ! 0:5!
S. Yamada
Пас отдал
Эрисон
82'
Замена
Эрисон
️️️️
D. Tono
77'
Замена
Y. Segawa
️️️️
A. Ienaga
77'
Замена
H. Yamauchi
️️️️
M.
65'
ГОЛ! 0:4!
M.
Замена
Y. Matsumura
️️️️
K. Saito
63'
57'
ГОЛ! 0:3!
С. ван Вермескеркен
Пас отдал
S. Yamada
57'
Замена
J.
️️️️
A. Sasaki
57'
Замена
S. Kawahara
️️️️
Y. Yamamoto
22'
ГОЛ! 0:2!
S. Yamada
Пас отдал
С. ван Вермескеркен
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
S. Yamada
11'
Желтая карточка
A. Sasaki
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Токио Верди
1
Matheus Vidotto
ВР
4
Kaito Chida
ЦЗ
3
Hiroto Taniguchi
ЦЗ
6
Kazuya Miyahara
ЦЗ
22
Hijiri Onaga
ЦЗ
4
Yuto Tsunashima
ЦП
10
Koki Morita
(К)
ЦП
8
Kosuke Saito
ЦП
11
Tomoya Miki
ЦП
11
Hiroto Yamami
ЦФ
22
Yudai Kimura
ЦФ
Главный тренер
Хироси Йофуку
Кавасаки Фронтале
1
Sung-Ryong Jung
ВР
4
Кота Такаи
ЦЗ
5
Asahi Sasaki
ЦЗ
13
Sota Miura
ЦЗ
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Kento Tachibanada
ЦП
23
Marcinho
ЦП
41
Akihiro Ienaga
ЦП
7
Daiya Tono
ЦФ
20
Shin Yamada
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Токио Верди
21
Yuya Nagasawa
ВР
4
Naoki Hayashi
ЦЗ
27
Yuta Matsumura
ЦП
20
Soma Meshino
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
9
Itsuki Someno
ЦФ
13
Goki Yamada
ЦФ
Кавасаки Фронтале
1
Louis Yamaguchi
ВР
4
Jesiel
ЦЗ
20
Yusuke Segawa
ЦП
19
So Kawahara
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
11
Yu Kobayashi
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
4-4-2
1
4
6
22
3
4
8
11
10
22
11
3-2-3-2
1
5
13
6
31
ван Вермескеркен
4
Такаи
8
23
41
20
7
8
27
27
8
5
4
4
5
41
20
20
41
6
19
19
6
23
87
87
23
7
99
Эрисон
99
Эрисон
7
Остались в запасе
Токио Верди
Кавасаки Фронтале
21
Yuya Nagasawa
ВР
4
Naoki Hayashi
ЦЗ
20
Soma Meshino
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
9
Itsuki Someno
ЦФ
13
Goki Yamada
ЦФ
Главный тренер
Хироси Йофуку
1
Louis Yamaguchi
ВР
11
Yu Kobayashi
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Остались в запасе
21
Yuya Nagasawa
ВР
4
Naoki Hayashi
ЦЗ
20
Soma Meshino
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
9
Itsuki Someno
ЦФ
13
Goki Yamada
ЦФ
Остались в запасе
1
Louis Yamaguchi
ВР
11
Yu Kobayashi
ЦФ
Главный тренер
Хироси Йофуку
Главный тренер
Тору Оники
Статистика матча Токио Верди - Кавасаки Фронтале
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
13
Офсайды
2
3
Количество передач
401
463
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 16 тур
Мито Холлихок
1 : 0
25.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио Верди
0 : 0
21.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 14 тур
Симидзу С-Палс
0 : 1
07.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 13 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
01.11.2026
Токио Верди
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
25.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Информация о матче
Главный судья:
Йосими Ямасита
Стадион:
Ajinomoto Stadium, Tokyo
Новости команд
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Токио Верди
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