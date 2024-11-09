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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Киото Санга - Кавасаки Фронтале
Киото Санга - Кавасаки Фронтале: обзор матча 09 ноября 2024
Киото Санга
09.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Кавасаки Фронтале
75'
R. Elias (П)
59'
S. Yamada
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киото Санга - Кавасаки Фронтале
Замена
S. Hiraga
️️️️
R. Elias
90'
+6
Замена
Л. Оливейра
️️️️
M. Túlio
90'
+1
Замена
T. Matsuda
️️️️
T. Hirato
90'
+1
85'
Замена
J.
️️️️
С. ван Вермескеркен
85'
Замена
Y. Kobayashi
️️️️
M.
ГОЛ с пенальти! 1:1!
R. Elias
75'
Замена
Y. Toyokawa
️️️️
T. Yonemoto
68'
Желтая карточка
Y. Suzuki
65'
59'
ГОЛ! 0:1!
S. Yamada
Пас отдал
R. Oshima
52'
Желтая карточка
С. ван Вермескеркен
Замена
Y. Miyamoto
️️️️
H. Appiah Tawiah
46'
46'
Замена
S. Yamada
️️️️
Эрисон
46'
Замена
R. Oshima
️️️️
Y. Yamamoto
46'
Замена
A. Ienaga
️️️️
D. Tono
Желтая карточка
H. Appiah Tawiah
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киото Санга
1
Gakuji Ota
ВР
2
Shinnosuke Fukuda
ЦЗ
5
Hisashi Appiah Tawiah
ЦЗ
50
Yoshinori Suzuki
(К)
ЦЗ
18
Taiki Hirato
ЦП
44
Kyo Sato
ЦП
8
Takuji Yonemoto
ЦП
10
Shimpei Fukuoka
ЦП
11
Marco Túlio
ЦП
9
Rafael Elias
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Кавасаки Фронтале
1
Sung-Ryong Jung
ВР
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
13
Sota Miura
ЦЗ
28
Yuichi Maruyama
(К)
ЦЗ
5
Asahi Sasaki
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
23
Marcinho
ЦП
20
Yusuke Segawa
ЦП
8
Kento Tachibanada
ЦП
99
Эрисон
ЦФ
7
Daiya Tono
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Киото Санга
25
Sung-Yun Gu
ВР
2
Yuta Miyamoto
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
18
Temma Matsuda
ЦП
31
Sora Hiraga
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
23
Yuta Toyokawa
ЦФ
Кавасаки Фронтале
1
Louis Yamaguchi
ВР
4
Jesiel
ЦЗ
41
Akihiro Ienaga
ЦП
19
So Kawahara
ЦП
10
Ryota Oshima
ЦП
11
Yu Kobayashi
ЦФ
20
Shin Yamada
ЦФ
3-5-2
1
2
5
50
44
8
10
11
18
18
Хара
9
3-2-3-2
1
13
28
5
31
ван Вермескеркен
6
23
20
8
7
99
Эрисон
5
2
2
5
11
2
Оливейра
2
Оливейра
11
18
18
18
18
9
31
31
9
8
23
23
8
31
ван Вермескеркен
4
4
31
ван Вермескеркен
7
41
41
7
6
10
10
6
23
11
11
23
99
Эрисон
20
20
99
Эрисон
Остались в запасе
Киото Санга
Кавасаки Фронтале
25
Sung-Yun Gu
ВР
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
1
Louis Yamaguchi
ВР
19
So Kawahara
ЦП
Главный тренер
Тору Оники
Остались в запасе
25
Sung-Yun Gu
ВР
77
Мурило
ЦФ
Остались в запасе
1
Louis Yamaguchi
ВР
19
So Kawahara
ЦП
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Главный тренер
Тору Оники
Статистика матча Киото Санга - Кавасаки Фронтале
2
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
14
Офсайды
1
3
Количество передач
256
444
Сейвы
1
7
Точность передач %
67
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
- : -
01.12.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 17 тур
Киото Санга
4 : 1
28.11.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Конг Ан Ханой
0 : 0
03.11.2026
Киото Санга
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
25.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Информация о матче
Главный судья:
Hiroki Kasahara, Japan
Стадион:
Sanga Stadium, Kyoto
Новости команд
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Киото Санга
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