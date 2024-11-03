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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Санфречче Хиросима - Киото Санга
Санфречче Хиросима - Киото Санга: обзор матча 03 ноября 2024
Санфречче Хиросима
03.11.2024, воскресенье, 07:00
Япония. Джей-лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Киото Санга
62'
T. Hirato
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санфречче Хиросима - Киото Санга
Желтая карточка
M. Júnior
90'
+6
89'
Желтая карточка
R. Elias
86'
Замена
Y. Toyokawa
️️️️
M. Túlio
86'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
S. Fukuoka
79'
Замена
Y. Miyamoto
️️️️
T. Hirato
79'
Замена
T. Yonemoto
️️️️
K. Sato
Замена
M. Júnior
️️️️
M. Kato
77'
Замена
D. Vieira
️️️️
T. Matsumoto
77'
Желтая карточка
Т. Арслан
72'
Замена
M. Mitsuta
️️️️
Х. Кавабе
63'
Замена
П. Сотириу
️️️️
Г. Пасьенса
63'
Замена
T. Shiotani
️️️️
S. Higashi
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
T. Hirato
Пас отдал
S. Fukuda
52'
Желтая карточка
С. Кавасаки
12'
Замена
S. Fukuoka
️️️️
D. Kaneko
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санфречче Хиросима
1
Кейсуке Осако
ВР
4
Hayato Araki
ЦЗ
5
Naoto Arai
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
7
Shunki Higashi
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
14
Taishi Matsumoto
ЦП
15
Shuto Nakano
ЦП
19
S. Sasaki
(К)
ЦФ
11
Mutsuki Kato
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Киото Санга
1
Gakuji Ota
ВР
5
Hisashi Appiah Tawiah
ЦЗ
50
Yoshinori Suzuki
ЦЗ
2
Shinnosuke Fukuda
ЦЗ
44
Kyo Sato
ЦП
24
Сота Кавасаки
ЦП
19
Daiki Kaneko
ЦП
18
Taiki Hirato
ЦП
11
Marco Túlio
ЦП
9
Rafael Elias
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Санфречче Хиросима
77
Goro Kawanami
ВР
33
Tsukasa Shiotani
ЦЗ
35
Yotaro Nakajima
ЦП
10
Marcos Júnior
ЦП
51
Makoto Mitsuta
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Douglas Vieira
ЦФ
Киото Санга
21
Kentaro Kakoi
ВР
2
Yuta Miyamoto
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
10
Shimpei Fukuoka
ЦП
8
Takuji Yonemoto
ЦП
23
Yuta Toyokawa
ЦФ
31
Sora Hiraga
ЦФ
2-5-3
1
Осако
4
5
7
6
Кавабе
14
15
30
Арслан
9
Пасьенса
11
19
3-5-2
1
5
50
2
44
19
18
11
24
Кавасаки
18
Хара
9
7
33
33
7
11
10
10
11
6
Кавабе
51
51
6
Кавабе
9
Пасьенса
79
Сотириу
79
Сотириу
9
Пасьенса
14
9
9
14
18
2
2
18
2
Оливейра
2
Оливейра
19
10
10
19
44
8
8
44
11
23
23
11
Остались в запасе
Санфречче Хиросима
Киото Санга
77
Goro Kawanami
ВР
35
Yotaro Nakajima
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
21
Kentaro Kakoi
ВР
31
Sora Hiraga
ЦФ
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Остались в запасе
77
Goro Kawanami
ВР
35
Yotaro Nakajima
ЦП
Остались в запасе
21
Kentaro Kakoi
ВР
31
Sora Hiraga
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Статистика матча Санфречче Хиросима - Киото Санга
2
2
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
400
240
Сейвы
6
7
Точность передач %
73
58
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 18 тур
Санфречче Хиросима
- : -
06.12.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касива Рейсол
3 : 1
28.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 16 тур
Токио
2 : 2
25.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Мито Холлихок
0 : 3
31.10.2026
Санфречче Хиросима
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
- : -
01.12.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 17 тур
Киото Санга
4 : 1
28.11.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Конг Ан Ханой
0 : 0
03.11.2026
Киото Санга
Информация о матче
Главный судья:
Akihiko Ikeuchi, Japan
Стадион:
Edion Peace Wing Hiroshima, Hiroshima
Новости команд
Все
Санфречче Хиросима
Киото Санга
«Арсенал» может подписать японца Асано
2016.07.02 03:10
1
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
2015.12.20 11:55
1
«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн
2015.12.20 09:00
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
2015.12.16 16:12
Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн
2015.12.16 14:00
«Арсенал» может подписать японца Асано
2016.07.02 03:10
1
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
2015.12.20 11:55
1
«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн
2015.12.20 09:00
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
2015.12.16 16:12
Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн
2015.12.16 14:00
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