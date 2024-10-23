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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Гамба Осака - Нагоя Грампус
Гамба Осака - Нагоя Грампус: обзор матча 23 октября 2024
Гамба Осака
23.10.2024, среда, 13:00
Япония. Джей-лига, 35 тур
3 : 2
Завершен
Нагоя Грампус
78'
Y. Fukuda
5'
C. Ha
56'
H. Yoshida
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамба Осака - Нагоя Грампус
Замена
T. Kishimoto
️️️️
R. Yamashita
87'
Замена
S. Kurata
️️️️
D.
87'
ГОЛ! 1:2!
Y. Fukuda
Пас отдал
T. Usami
78'
Замена
Y. Fukuda
️️️️
K. Yamada
74'
69'
Замена
K. Junker
️️️️
K. Nagai
Замена
T. Usami
️️️️
R. Meshino
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
H. Yoshida
46'
Замена
Y. Yamagishi
️️️️
R. Izumi
25'
Замена
H. Yoshida
️️️️
Y. Nogami
5'
ГОЛ! 0:1!
C. Ha
Пас отдал
T. Kikuchi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамба Осака
22
Jun Ichimori
ВР
2
Shota Fukuoka
ЦЗ
6
Keisuke Kurokawa
ЦЗ
3
Рику Ханда
ПЗ
76
Kota Yamada
ЦП
27
Rin Mito
ЦП
17
R. Yamashita
ЦП
13
Иса Сакамото
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
4
Shinnosuke Nakatani
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дани Поятос
Нагоя Грампус
1
Mitchell Langerak
(К)
ВР
17
Takuya Uchida
ЦЗ
45
Chang-rae Ha
ЦЗ
2
Yuki Nogami
ЦЗ
55
Shuhei Tokumoto
ЦЗ
14
Tsukasa Morishima
ЦП
33
Taichi Kikuchi
ЦП
15
Sho Inagaki
ЦП
34
Keiya Shiihashi
ЦП
7
Ryuji Izumi
ЦП
18
Kensuke Nagai
ЦФ
Главный тренер
Кента Хасегава
Гамба Осака
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
6
Yusei Egawa
ЦЗ
15
T. Kishimoto
ЦЗ
16
T. Suzuki
ЦП
10
S. Kurata
ЦП
14
Yuya Fukuda
ЦП
7
T. Usami
ЦФ
Нагоя Грампус
16
Yohei Takeda
ВР
29
Haruki Yoshida
ЦП
71
Ken Masui
ЦП
60
Ryosuke Yamanaka
ЦП
10
Patric
ЦФ
77
Kasper Junker
ЦФ
11
Yuya Yamagishi
ЦФ
3-3-4
22
2
6
3
Ханда
76
27
17
13
Сакамото
4
23
8
4-5-1
1
45
2
55
17
14
15
34
7
33
18
17
15
15
17
23
10
10
23
76
14
14
76
8
7
7
8
2
29
29
2
18
77
77
18
7
11
11
7
Остались в запасе
Гамба Осака
Нагоя Грампус
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
6
Yusei Egawa
ЦЗ
16
T. Suzuki
ЦП
Главный тренер
Дани Поятос
16
Yohei Takeda
ВР
71
Ken Masui
ЦП
60
Ryosuke Yamanaka
ЦП
10
Patric
ЦФ
Главный тренер
Кента Хасегава
Остались в запасе
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
6
Yusei Egawa
ЦЗ
16
T. Suzuki
ЦП
Остались в запасе
16
Yohei Takeda
ВР
71
Ken Masui
ЦП
60
Ryosuke Yamanaka
ЦП
10
Patric
ЦФ
Главный тренер
Дани Поятос
Главный тренер
Кента Хасегава
Статистика матча Гамба Осака - Нагоя Грампус
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
8
9
Офсайды
0
1
Количество передач
562
348
Сейвы
7
3
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Гамба Осака
2 : 0
25.11.2026
Порт
Япония. Джей-лига, 15 тур
Гамба Осака
0 : 1
21.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 14 тур
Гамба Осака
2 : 3
08.11.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 16 тур
ДЖЕФ Юнайтед
1 : 2
25.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио Верди
0 : 0
21.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 13 тур
Виссел Кобе
3 : 1
31.10.2026
Нагоя Грампус
Информация о матче
Главный судья:
Takuto Okabe, Japan
Стадион:
Panasonic Stadium Suita, Suita
Новости команд
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Гамба Осака
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