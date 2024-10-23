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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Альбирекс Ниигата - Токио Верди
Альбирекс Ниигата - Токио Верди: обзор матча 23 октября 2024
Альбирекс Ниигата
23.10.2024, среда, 13:00
Япония. Джей-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Токио Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбирекс Ниигата - Токио Верди
Замена
К. Хашимото
️️️️
M. Hasegawa
89'
Замена
Y. Takagi
️️️️
Y. Horigome
89'
Желтая карточка
Т. Денг
80'
Замена
J. Okumura
️️️️
Y. Komi
68'
Замена
S. Ota
️️️️
D. Gomes Magalhaes
68'
Замена
H. Akiyama
️️️️
E. Miyamoto
63'
60'
Замена
I. Someno
️️️️
Y. Kimura
12'
Желтая карточка
Y. Kimura
5'
Желтая карточка
H. Onaga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбирекс Ниигата
25
Ryosuke Kojima
ВР
28
Soya Fujiwara
ЦЗ
31
Yuto Horigome
(К)
ЦЗ
44
Томас Денг
ЦЗ
5
Michael James Fitzgerald
ЦЗ
19
Yuji Hoshi
ЦП
41
Eiji Miyamoto
ЦП
41
Motoki Hasegawa
ЦП
41
Yota Komi
ЦП
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
26
Motoki Nagakura
ЦФ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Токио Верди
1
Matheus Vidotto
ВР
4
Kaito Chida
ЦЗ
3
Hiroto Taniguchi
ЦЗ
6
Kazuya Miyahara
ЦЗ
22
Hijiri Onaga
ЦЗ
11
Tomoya Miki
ЦП
4
Yuto Tsunashima
ЦП
8
Kosuke Saito
ЦП
10
Koki Morita
(К)
ЦП
13
Goki Yamada
ЦФ
22
Yudai Kimura
ЦФ
Главный тренер
Хироси Йофуку
Альбирекс Ниигата
31
Koto Abe
ВР
15
Fumiya Hayakawa
ЦЗ
42
Кенто Хашимото
ЦЗ
16
Hiroki Akiyama
ЦП
30
Jin Okumura
ЦП
33
Yoshiaki Takagi
ЦП
28
Shusuke Ota
ЦФ
Токио Верди
21
Yuya Nagasawa
ВР
17
Tetsuyuki Inami
ЦЗ
20
Soma Meshino
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
27
Yuta Matsumura
ЦП
11
Hiroto Yamami
ЦФ
9
Itsuki Someno
ЦФ
4-4-2
25
28
44
Денг
5
31
19
41
41
41
26
11
4-4-2
1
3
6
22
4
4
8
10
11
22
13
41
42
Хашимото
42
Хашимото
41
41
16
16
41
41
30
30
41
31
33
33
31
11
28
28
11
22
9
9
22
Остались в запасе
Альбирекс Ниигата
Токио Верди
31
Koto Abe
ВР
15
Fumiya Hayakawa
ЦЗ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
21
Yuya Nagasawa
ВР
17
Tetsuyuki Inami
ЦЗ
20
Soma Meshino
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
27
Yuta Matsumura
ЦП
11
Hiroto Yamami
ЦФ
Главный тренер
Хироси Йофуку
Остались в запасе
31
Koto Abe
ВР
15
Fumiya Hayakawa
ЦЗ
Остались в запасе
21
Yuya Nagasawa
ВР
17
Tetsuyuki Inami
ЦЗ
20
Soma Meshino
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
27
Yuta Matsumura
ЦП
11
Hiroto Yamami
ЦФ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Главный тренер
Хироси Йофуку
Статистика матча Альбирекс Ниигата - Токио Верди
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
12
7
Офсайды
0
2
Количество передач
596
396
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Токио
1 : 1
06.12.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 3
30.11.2025
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 2
26.10.2025
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 34 тур
Токио Верди
1 : 0
18.10.2025
Альбирекс Ниигата
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 16 тур
Мито Холлихок
1 : 0
25.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио Верди
0 : 0
21.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 14 тур
Симидзу С-Палс
0 : 1
07.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 13 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
01.11.2026
Токио Верди
Информация о матче
Главный судья:
Koji Takasaki, Japan
Стадион:
Denka Big Swan Stadium, Niigata
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2025.11.06 07:55
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2024.05.29 17:05
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