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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Сенан Бельмаре - Санфречче Хиросима
Сенан Бельмаре - Санфречче Хиросима: обзор матча 19 октября 2024
Сенан Бельмаре
19.10.2024, суббота, 09:00
Япония. Джей-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Санфречче Хиросима
90+2'
С. Танака
28'
S. Nakano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сенан Бельмаре - Санфречче Хиросима
Желтая карточка
T. Hata
90'
+6
Замена
K. Okuno
️️️️
K. Onose
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Танака
Пас отдал
T. Hata
90'
+2
87'
Замена
M. Mitsuta
️️️️
Т. Арслан
79'
Замена
N. Arai
️️️️
H. Araki
Замена
R. Nemoto
️️️️
A. Suzuki
71'
Замена
A. Barada
️️️️
T. Hiraoka
46'
Замена
T. Hata
️️️️
S. Matsumura
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
S. Nakano
Пас отдал
M. Kato
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенан Бельмаре
99
Naoto Kamifukumoto
ВР
22
Kazuki Oiwa
ЦЗ
24
Min Tae Kim
(К)
ЦЗ
37
Yuto Suzuki
ЦЗ
32
Sere Matsumura
ЦЗ
13
Сатоси Танака
ОП
16
Taiyo Hiraoka
ЦП
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦП
7
Kosuke Onose
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
10
Akito Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
Санфречче Хиросима
1
Кейсуке Осако
ВР
4
Hayato Araki
ЦЗ
33
Tsukasa Shiotani
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
14
Taishi Matsumoto
ЦП
7
Shunki Higashi
ЦП
35
Yotaro Nakajima
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
15
Shuto Nakano
ЦП
11
Mutsuki Kato
ЦФ
19
S. Sasaki
(К)
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Сенан Бельмаре
31
Бом-Гын Сон
ВР
3
Taiga Hata
ЦЗ
8
Kohei Okuno
ЦП
14
Akimi Barada
ЦП
7
Hiroyuki Abe
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
9
Ryo Nemoto
ЦФ
Санфречче Хиросима
77
Goro Kawanami
ВР
5
Naoto Arai
ЦЗ
10
Marcos Júnior
ЦП
51
Makoto Mitsuta
ЦП
18
Yoshifumi Kashiwa
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-1-4-1
99
22
37
32
24
13
Танака
16
7
19
20
Сузуки
10
2-5-1-2
1
Осако
4
33
14
35
6
Кавабе
15
7
30
Арслан
19
11
32
3
3
32
7
8
8
7
16
14
14
16
10
9
9
10
4
5
5
4
30
Арслан
51
51
30
Арслан
Остались в запасе
Сенан Бельмаре
Санфречче Хиросима
31
Бом-Гын Сон
ВР
7
Hiroyuki Abe
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
77
Goro Kawanami
ВР
10
Marcos Júnior
ЦП
18
Yoshifumi Kashiwa
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
31
Бом-Гын Сон
ВР
7
Hiroyuki Abe
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Остались в запасе
77
Goro Kawanami
ВР
10
Marcos Júnior
ЦП
18
Yoshifumi Kashiwa
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Сенан Бельмаре - Санфречче Хиросима
1
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
13
13
Офсайды
0
3
Количество передач
371
464
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 38 тур
Санфречче Хиросима
2 : 1
06.12.2025
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 37 тур
Сенан Бельмаре
1 : 0
30.11.2025
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Ависпа Фукуока
1 : 0
26.10.2025
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 34 тур
Сенан Бельмаре
1 : 1
19.10.2025
Киото Санга
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 18 тур
Санфречче Хиросима
- : -
06.12.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касива Рейсол
3 : 1
28.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 16 тур
Токио
2 : 2
25.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Мито Холлихок
0 : 3
31.10.2026
Санфречче Хиросима
Информация о матче
Главный судья:
Yudai Yamamoto, Japan
Стадион:
Shonan BMW Stadium Hiratsuka, Kanagawa
Новости команд
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Сенан Бельмаре
Санфречче Хиросима
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
2023.04.01 14:43
1
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2016.07.02 03:10
1
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
2015.12.20 11:55
1
«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн
2015.12.20 09:00
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
2015.12.16 16:12
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
2023.04.01 14:43
1
«Арсенал» может подписать японца Асано
2016.07.02 03:10
1
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
2015.12.20 11:55
1
«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн
2015.12.20 09:00
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
2015.12.16 16:12
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