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Виссел Кобе
Касима Антлерс
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0
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7 февраля, 13:36
0
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6 января, 15:00
0
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1
35-летний Хуан Мата выбрал новый клуб
2 сентября 2023, 13:28
1
Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
7 февраля, 19:44
0
Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»
7 февраля, 13:36
0
Мата покинул «Виссел Кобе», проведя 1 матч за 4 месяца
6 января, 15:00
0
«Виссел Кобе» подписал 35-летнего чемпиона мира и Европы
3 сентября 2023, 11:35
1
35-летний Хуан Мата выбрал новый клуб
2 сентября 2023, 13:28
1
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5
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5
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Виссел Кобе
Касима Антлерс

Виссел Кобе - Касима Антлерс - 30 июня 2024

Виссел Кобе
30.06.2024, воскресенье, 13:00
Япония. Джей-лига, 21 тур
- : -
Не начался
Касима Антлерс
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Виссел Кобе - Касима Антлерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Япония. Джей-лига
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Япония. Джей-лига, 1 тур
Санфречче Хиросима
- : -
23.02.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Нагоя Грампус
- : -
23.02.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Джубило Ивата
- : -
24.02.2024
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 1 тур
Ависпа Фукуока
- : -
24.02.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 1 тур
Саган Тосу
- : -
24.02.2024
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 1 тур
Санфречче Хиросима
- : -
23.02.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Нагоя Грампус
- : -
23.02.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Джубило Ивата
- : -
24.02.2024
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 1 тур
Ависпа Фукуока
- : -
24.02.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 1 тур
Саган Тосу
- : -
24.02.2024
Альбирекс Ниигата
Россия
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