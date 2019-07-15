Саган Тосу

«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе

КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место

Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик