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Динамо - Локомотив НН

21.10.2000, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России, 28 тур Динамо - Локомотив НН
Чемпионат России 2000
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Локомотив НН 0:3 Динамо
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Локомотив НН 1:3 Динамо
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Локомотив НН
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Локомотив НН 0:1 Динамо
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Динамо 3:0 Локомотив НН
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 Локомотив НН 2:0 Динамо
12 тур
15 мая, среда 00:00 Динамо 4:1 Локомотив НН
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Динамо 2:0 Локомотив НН
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Локомотив НН 1:1 Динамо
Чемпионат России 1994
17 тур
28 июля, четверг 00:00 Динамо 3:4 Локомотив НН
8 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив НН 1:2 Динамо
Чемпионат России 1993
23 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив НН 1:1 Динамо
7 тур
18 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Локомотив НН
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
4 октября, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив НН
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Локомотив НН 0:2 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 23 1 6 69:30 +39 70
2. Локомотив 30 18 8 4 50:20 +30 62
3. Торпедо М 30 16 7 7 42:29 +13 55
4. Анжи 30 15 7 8 44:31 +13 52
5. Динамо М 30 14 8 8 45:35 +10 50
6. Черноморец Нв 30 13 10 7 47:28 +19 49
7. Зенит 30 13 8 9 38:26 +12 47
8. ЦСКА 30 12 5 13 45:39 +6 41
9. Сатурн 30 10 10 10 26:29 -3 40
10. Алания 30 10 8 12 34:36 -2 38
11. Ротор 30 8 8 14 35:54 -19 32
12. Ростов 30 6 14 10 24:27 -3 32
13. Факел 30 6 12 12 25:45 -20 30
14. Крылья Советов 30 8 5 17 25:45 -20 29
15. Локомотив НН 30 3 9 18 16:47 -31 18
16. Уралан 30 2 6 22 17:61 -44 12
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