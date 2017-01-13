Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы
Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»
«Ростов» согласовал трансфер уругвайского опорника
«Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
Примера. «Атлетико» перед встречей с «Ливерпулем» сыграл вничью в Валенсии, Черышев вышел на замену
Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы
Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»
«Ростов» согласовал трансфер уругвайского опорника
«Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника
«Барселона» хочет купить уругвайца Альвареса, которым интересуется «Зенит»