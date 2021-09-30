Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
Зрители не вернутся на «Камп Ноу» до февраля 2021 года при худших прогнозах
Роналду обошел Месси в голосовании на лучшего игрока всех времен по версии читателей Marca
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
Зрители не вернутся на «Камп Ноу» до февраля 2021 года при худших прогнозах
Роналду обошел Месси в голосовании на лучшего игрока всех времен по версии читателей Marca