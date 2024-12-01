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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
ЛДУ - Депортиво
ЛДУ - Депортиво: обзор матча 01 декабря 2024
ЛДУ
01.12.2024, воскресенье, 23:30
Эквадор. Серия А, 15 тур
5 : 0
Завершен
Депортиво
3'
Г. Вильямиль
8'
Б. Рамирес
22'
А. Арсе
42'
А. Арсе
90'
Г. Вильямиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛДУ - Депортиво
ГОЛ! 5:0!
Г. Вильямиль
Пас отдал
D. De la Cruz
90'
Замена
М. Эстрада
️️️️
А. Арсе
75'
72'
Замена
D. Noboa
️️️️
F. Mera
Замена
G. Franco Allala
️️️️
R. Mina
71'
70'
Желтая карточка
B. Duarte
66'
Замена
D. Luna
️️️️
A. Venezia
Замена
L. Alzugaray
️️️️
Б. Рамирес
59'
48'
Желтая карточка
F. Mera
46'
Замена
S. Mina
️️️️
E. Davila
ГОЛ! 4:0!
А. Арсе
Пас отдал
Б. Рамирес
42'
ГОЛ! 3:0!
А. Арсе
Пас отдал
Б. Рамирес
22'
ГОЛ! 2:0!
Б. Рамирес
8'
ГОЛ! 1:0!
Г. Вильямиль
Пас отдал
L. Quinonez
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛДУ
1
Гонсало Валье
ВР
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
3
Richard Mina
ЦЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
20
Fernando Cornejo
ЦП
5
Madison Julio
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
33
L. Quinonez
ЦФ
2
Daniel De la Cruz
ЦФ
9
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Депортиво
13
Hamilton Piedra
ВР
5
Esteban Davila
ЦЗ
18
Ivan Piedra
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
23
Eddie Guevara
ЦЗ
25
Marcos Andrés López
ЦЗ
8
Kliver Moreno
ЦП
40
Francisco Mera
ЦП
7
Lucas Mancinelli
(К)
ЦФ
28
Agustin Venezia
ЦФ
7
Pablo Daniel Magnin
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
ЛДУ
12
Ethan Minda
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
30
Gian Franco Allala
ЦЗ
13
Yenkeel Klinger
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
21
L. Piovi
ЦП
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
10
Freddy Mina
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
7
L. Estupinan
ЦФ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
30
L. Alzugaray
ЦФ
Депортиво
1
Eduardo Jiménez
ВР
3
Sixto Mina
ЦЗ
4
Ronny Biojo
ЦЗ
14
Jeremy Chacon
ЦП
10
Danny Luna
ЦП
20
Mayer Mendez
ЦП
5
David Noboa
ЦП
77
Mateo Zambrano
ЦП
3-3-1-3
1
Валье
29
Рамирес
3
4
Аде
15
Вильямиль
20
5
7
Хулио
9
Арсе
2
33
3-2-2-3
13
2
23
25
5
18
8
40
7
28
7
3
30
30
3
9
Арсе
11
Эстрада
11
Эстрада
9
Арсе
29
Рамирес
30
30
29
Рамирес
5
3
3
5
28
10
10
28
40
5
5
40
Остались в запасе
ЛДУ
Депортиво
12
Ethan Minda
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
13
Yenkeel Klinger
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
21
L. Piovi
ЦП
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
10
Freddy Mina
ЦП
7
L. Estupinan
ЦФ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
1
Eduardo Jiménez
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
14
Jeremy Chacon
ЦП
20
Mayer Mendez
ЦП
77
Mateo Zambrano
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия
Остались в запасе
12
Ethan Minda
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
13
Yenkeel Klinger
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
21
L. Piovi
ЦП
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
10
Freddy Mina
ЦП
7
L. Estupinan
ЦФ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
Остались в запасе
1
Eduardo Jiménez
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
14
Jeremy Chacon
ЦП
20
Mayer Mendez
ЦП
77
Mateo Zambrano
ЦП
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Главный тренер
Луис Гарсия
Статистика матча ЛДУ - Депортиво
2
Всего ударов по воротам
16
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
7
Офсайды
0
3
Количество передач
444
502
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Депортиво
3 : 0
28.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Текнико Университарио
2 : 0
21.11.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
2 : 0
08.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Манта
0 : 2
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Родриго Пас Дельгадо
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2024.10.09 18:35
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