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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Эль Насьональ - Текнико Университарио
Эль Насьональ - Текнико Университарио: обзор матча 01 декабря 2024
Эль Насьональ
01.12.2024, воскресенье, 23:30
Эквадор. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Текнико Университарио
22'
J. Ordonez
53'
F. Mora
45+4'
S. Gonzalez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эль Насьональ - Текнико Университарио
90'
+7
Пенальти не реализован!
S. Gonzalez
Желтая карточка
D. Patino
84'
Замена
B. Oña
️️️️
G. J. Cortez Casierra
84'
Замена
G. Asprilla
️️️️
А. Кабеса
83'
77'
Желтая карточка
D. Armas
Желтая карточка
J. Ordonez
77'
77'
Замена
C. Arboleda
️️️️
D. Armas
Замена
J. Guisamano
️️️️
L. Arce
76'
Желтая карточка
L. Arce
74'
Замена
C. Vélez
️️️️
A. Cela
66'
63'
Замена
D. Camacho
️️️️
J. Cazares
63'
Замена
D. Ledesma
️️️️
C. Pérez
Желтая карточка
A. Cela
62'
ГОЛ! 2:1!
F. Mora
Пас отдал
G. J. Cortez Casierra
53'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S. Gonzalez
Желтая карточка
F. Mora
45'
+2
38'
Замена
R. Luzárraga
️️️️
E. Lastre
Желтая карточка
G. J. Cortez Casierra
31'
ГОЛ! 1:0!
J. Ordonez
Пас отдал
G. J. Cortez Casierra
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эль Насьональ
12
Давид Кабесас
ВР
23
Daniel Patino
ЦЗ
32
Anthony Bedoya Caicedo
ЦЗ
4
Rommel Cabezas
ЦЗ
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
10
G. J. Cortez Casierra
ЦП
43
J. Ordonez
ЦП
24
Fernando Mora
ЦП
88
Luis Arce
ЦП
29
Adrian Cela
ЦП
24
Алехандро Кабеса
ЦФ
Главный тренер
Эвер Алмейда
Текнико Университарио
1
Walter Chavez
ВР
32
Carlos Pérez
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
17
Elvis Patta
ЦЗ
26
Marlon Medranda
ЦП
8
Diego Armas
(К)
ЦП
77
Dixon Vera
ЦП
70
Emmanuel Torres
ЦП
16
Jose Cazares
ЦП
29
S. Gonzalez
ЦФ
7
Edgar Lastre
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Эль Насьональ
1
Leodan Chalá
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
19
Moisés Corozo
ЦЗ
2
José Flor
ЦЗ
14
Bryan Oña
ЦП
99
José Puente
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
26
K. Peralta
ЦП
23
Jawer Guisamano
ЦП
11
G. Asprilla
ЦФ
Текнико Университарио
24
John Mero
ВР
31
Edison Carcelen
ЦЗ
77
Bryan Hernández
ЦЗ
4
Roberto Luzárraga
ЦЗ
37
Carlos Arboleda
ЦЗ
8
Edison Vega
ЦП
6
Juan Jimenez
ЦП
27
Miguel Arroyo
ЦП
23
Davis Camacho
ЦП
33
Jair Castillo
ЦП
11
Diego Ledesma
ЦП
15
Felipe Castillo
ЦП
4-5-1
12
Кабесас
23
4
77
Мартинес
32
43
24
88
29
10
24
Кабеса
3-5-2
1
32
33
17
26
77
70
16
8
7
29
10
14
14
10
29
8
8
29
88
23
23
88
24
Кабеса
11
11
24
Кабеса
7
4
4
7
8
37
37
8
16
23
23
16
32
11
11
32
Остались в запасе
Эль Насьональ
Текнико Университарио
1
Leodan Chalá
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
19
Moisés Corozo
ЦЗ
2
José Flor
ЦЗ
99
José Puente
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
26
K. Peralta
ЦП
Главный тренер
Эвер Алмейда
24
John Mero
ВР
31
Edison Carcelen
ЦЗ
77
Bryan Hernández
ЦЗ
8
Edison Vega
ЦП
6
Juan Jimenez
ЦП
27
Miguel Arroyo
ЦП
33
Jair Castillo
ЦП
15
Felipe Castillo
ЦП
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Остались в запасе
1
Leodan Chalá
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
19
Moisés Corozo
ЦЗ
2
José Flor
ЦЗ
99
José Puente
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
26
K. Peralta
ЦП
Остались в запасе
24
John Mero
ВР
31
Edison Carcelen
ЦЗ
77
Bryan Hernández
ЦЗ
8
Edison Vega
ЦП
6
Juan Jimenez
ЦП
27
Miguel Arroyo
ЦП
33
Jair Castillo
ЦП
15
Felipe Castillo
ЦП
Главный тренер
Эвер Алмейда
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Статистика матча Эль Насьональ - Текнико Университарио
6
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
25
11
Офсайды
3
2
Количество передач
216
360
Сейвы
3
2
Точность передач %
67
78
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 10 тур
Эль Насьональ
0 : 0
20.12.2025
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Эмелек
5 : 0
16.12.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Эль Насьональ
3 : 1
07.12.2025
Аукас
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Макара
2 : 0
30.11.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
5 : 0
22.11.2025
Эль Насьональ
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Мушук Руна
- : -
30.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Текнико Университарио
2 : 0
21.11.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Текнико Университарио
1 : 2
09.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Оренсе
1 : 1
02.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Текнико Университарио
3 : 0
26.10.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Депортиво
2 : 1
16.10.2026
Текнико Университарио
Информация о матче
Главный судья:
Oswaldo Contreras, Ecuador
Стадион:
Олимпико Атауальпа
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