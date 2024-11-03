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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Мушук Руна - Макара
Мушук Руна - Макара: обзор матча 03 ноября 2024
Мушук Руна
03.11.2024, воскресенье, 18:30
Эквадор. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Макара
90+1'
M. Acuña
90+3'
J. Vergés
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мушук Руна - Макара
ГОЛ! 2:0!
J. Vergés
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
M. Acuña
Пас отдал
J. Vergés
90'
+1
Замена
D. Segura
️️️️
J. Carlos Estacio
88'
83'
Замена
J. Jiménez
️️️️
D. Lopez
Замена
F. Obando
️️️️
J. Mina
81'
74'
Замена
V. Avila
️️️️
J. Valdez
Замена
M. Alonso
️️️️
A. Zambrano
69'
Желтая карточка
J. Mina
61'
Замена
J. Vergés
️️️️
M. Montaño
46'
45'
+1
Желтая карточка
R. Zambrano
Желтая карточка
D. Quintero
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мушук Руна
1
Christian Tapia
ВР
33
Jeison Mina
ЦЗ
19
A. Gracia
ЦЗ
19
Juan Cruz Randazzo
ЦЗ
5
Jean Carlos Estacio
(К)
ЦП
8
Arnaldo Zambrano
ЦП
26
Dennis Quintero
ЦП
28
Enzo Ariel Fernandez
ЦП
25
Marco Montaño
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
14
Elián Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
Макара
1
Cristian Correa
ВР
14
José Luis Marrufo
ЦЗ
29
Rody Zambrano
ЦЗ
24
Darwin Estuardo Quilumba Diaz
(К)
ЦП
18
Ronaldo Lora
ЦП
39
Janpol Morales
ЦП
5
Leonel Álvarez
ЦП
8
Joseph Espinoza
ЦП
11
Jorge Valdez
ЦП
17
Darwin Lopez
ЦФ
29
Joffré Escobar
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Мушук Руна
12
Adrián Bone
ВР
3
Jerry Parrales
ЦЗ
32
Mauricio Alonso
ЦЗ
25
Bagner Delgado
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
8
Stick Castro
ЦП
55
Joaquín Vergés
ЦП
23
Bryan Lerma
ЦП
15
Ariel Fernando Alcivar
ЦП
80
Frank Obando
ЦФ
20
Daniel Segura
ЦФ
9
Jahir Caicedo
ЦФ
Макара
12
Jonathan Gonzalo Villafuerte Farias
ВР
22
Jose Cevallos
ВР
4
John Jiménez
ЦЗ
25
Jordan Yepez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
77
V. Avila
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
3-4-3
1
33
19
19
5
26
28
8
14
77
25
2-5-1-2
1
14
29
18
5
8
11
39
24
29
17
8
32
32
8
25
55
55
25
33
80
80
33
5
20
20
5
17
4
4
17
11
77
77
11
Остались в запасе
Мушук Руна
Макара
12
Adrián Bone
ВР
3
Jerry Parrales
ЦЗ
25
Bagner Delgado
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
8
Stick Castro
ЦП
23
Bryan Lerma
ЦП
15
Ariel Fernando Alcivar
ЦП
9
Jahir Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
12
Jonathan Gonzalo Villafuerte Farias
ВР
22
Jose Cevallos
ВР
25
Jordan Yepez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Остались в запасе
12
Adrián Bone
ВР
3
Jerry Parrales
ЦЗ
25
Bagner Delgado
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
8
Stick Castro
ЦП
23
Bryan Lerma
ЦП
15
Ariel Fernando Alcivar
ЦП
9
Jahir Caicedo
ЦФ
Остались в запасе
12
Jonathan Gonzalo Villafuerte Farias
ВР
22
Jose Cevallos
ВР
25
Jordan Yepez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
Главный тренер
Алекс Пальярес
Статистика матча Мушук Руна - Макара
2
1
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
8
Офсайды
1
5
Количество передач
275
266
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
59
Удары мимо ворот
14
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
11
6
Матчи команд
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Мушук Руна
- : -
30.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Оренсе
2 : 3
22.11.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Мушук Руна
2 : 3
03.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Текнико Университарио
3 : 0
26.10.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Мушук Руна
1 : 1
19.10.2026
Оренсе
Макара
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Барселона Г
- : -
07.12.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Герреро
Стадион:
Estadio COAC Mushuc Runa, Ambato
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