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Эредиано - Толука - 08 февраля 2024

Эредиано
08.02.2024, четверг, 02:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
- : -
Не начался
Толука
Матч
Комментарии
Статистика матча Эредиано - Толука
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Комуникасьонес
- : -
07.02.2024
Монтеррей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Реал Эстели
- : -
07.02.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Эредиано
- : -
08.02.2024
Толука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Фордж
- : -
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Ванкувер Уайткепс
- : -
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Комуникасьонес
- : -
07.02.2024
Монтеррей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Реал Эстели
- : -
07.02.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Эредиано
- : -
08.02.2024
Толука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Фордж
- : -
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Ванкувер Уайткепс
- : -
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Россия
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