«Челси» во второй раз отдал в аренду форварда, купленного год назад за 12 миллионов

АПЛ. «Челси» победил в дерби «Фулхэм» (1:0) и поднялся на 8-е место

Рахимов ответил, кто сильнее как футболист – он или Рахим Стерлинг

Рахимов ответил, кто сильнее как футболист – он или Рахим Стерлинг

АПЛ. «Челси» победил в дерби «Фулхэм» (1:0) и поднялся на 8-е место

«Челси» во второй раз отдал в аренду форварда, купленного год назад за 12 миллионов

Стали известны стартовые составы на матч «Челси» – «Фулхэм»: 21 тур АПЛ