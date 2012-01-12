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13 января, 15:00
0
Стали известны стартовые составы на матч «Челси» – «Фулхэм»: 21 тур АПЛ
13 января, 14:36
0
Рахимов ответил, кто сильнее как футболист – он или Рахим Стерлинг
14 января, 12:45
0
АПЛ. «Челси» победил в дерби «Фулхэм» (1:0) и поднялся на 8-е место
13 января, 17:30
1
«Челси» во второй раз отдал в аренду форварда, купленного год назад за 12 миллионов
13 января, 15:00
0
Стали известны стартовые составы на матч «Челси» – «Фулхэм»: 21 тур АПЛ
13 января, 14:36
0
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14 января, 10:20
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Экс-тренер «Спартака» выиграл награду в АПЛ
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Челси
4 : 0
06.01.2024
Престон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мидлсбро
0 : 1
06.01.2024
Астон Вилла
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Мидлсбро
1 : 0
09.01.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
1 : 0
13.01.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0 : 0
14.01.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
1 : 0
13.01.2024
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Мидлсбро
1 : 0
09.01.2024
Челси
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
4 : 0
06.01.2024
Престон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0 : 0
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Астон Вилла

Челси - Астон Вилла - 26 января 2024

Челси
26.01.2024, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
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Астон Вилла
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Челси - Астон Вилла
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Англия. Кубок, повторный матч
Вулверхэмптон
- : -
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, повторный матч
Истли
- : -
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок, повторный матч
Бристоль Роверс
- : -
16.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Бирмингем Сити
- : -
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Болтон
- : -
16.01.2024
Лутон Таун
Англия. Кубок, повторный матч
Вулверхэмптон
- : -
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, повторный матч
Истли
- : -
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок, повторный матч
Бристоль Роверс
- : -
16.01.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Бирмингем Сити
- : -
16.01.2024
Халл Сити
Англия. Кубок, повторный матч
Болтон
- : -
16.01.2024
Лутон Таун
Россия
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