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Рахимов ответил, кто сильнее как футболист – он или Рахим Стерлинг
АПЛ. «Челси» победил в дерби «Фулхэм» (1:0) и поднялся на 8-е место
«Челси» во второй раз отдал в аренду форварда, купленного год назад за 12 миллионов
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