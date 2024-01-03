Стал известен комментатор Эль Класико на «Матч ТВ»
Анчелотти прокомментировал свист в адрес Крооса в Саудовской Аравии
«Реал» не будет выкупать Кепу у «Челси» по двум причинам
Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании
«Барселона» и «Челси» поспорят за Мессиньо
Стал известен комментатор Эль Класико на «Матч ТВ»
Анчелотти прокомментировал свист в адрес Крооса в Саудовской Аравии
«Реал» не будет выкупать Кепу у «Челси» по двум причинам
Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании
Анчелотти сравнялся с Зиданом по числу матчей во главе «Реала» – у кого больше трофеев?
Стал известен комментатор Эль Класико на «Матч ТВ»
Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании
«Барселона» и «Челси» поспорят за Мессиньо
Опорник сборной Португалии мечтает перейти в «Барселону»
Суперкубок Испании. «Барселона» прошла «Осасуну» (2:0) и сыграет в финале с «Реалом»