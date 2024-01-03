«Барселона» и «Челси» поспорят за Мессиньо

Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании

«Реал» не будет выкупать Кепу у «Челси» по двум причинам

Анчелотти прокомментировал свист в адрес Крооса в Саудовской Аравии

Стал известен комментатор Эль Класико на «Матч ТВ»

Стал известен комментатор Эль Класико на «Матч ТВ»

Анчелотти прокомментировал свист в адрес Крооса в Саудовской Аравии

«Реал» не будет выкупать Кепу у «Челси» по двум причинам

Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании