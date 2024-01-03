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Барселона
Стал известен комментатор Эль Класико на «Матч ТВ»
13 января, 17:20
0
Анчелотти прокомментировал свист в адрес Крооса в Саудовской Аравии
13 января, 13:13
0
«Реал» не будет выкупать Кепу у «Челси» по двум причинам
13 января, 11:11
2
Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании
13 января, 08:36
2
«Барселона» и «Челси» поспорят за Мессиньо
13 января, 00:16
0
Стал известен комментатор Эль Класико на «Матч ТВ»
13 января, 17:20
0
Анчелотти прокомментировал свист в адрес Крооса в Саудовской Аравии
13 января, 13:13
0
«Реал» не будет выкупать Кепу у «Челси» по двум причинам
13 января, 11:11
2
Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании
13 января, 08:36
2
Анчелотти сравнялся с Зиданом по числу матчей во главе «Реала» – у кого больше трофеев?
12 января, 19:37
0
Стал известен комментатор Эль Класико на «Матч ТВ»
13 января, 17:20
0
Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании
13 января, 08:36
2
«Барселона» и «Челси» поспорят за Мессиньо
13 января, 00:16
0
Опорник сборной Португалии мечтает перейти в «Барселону»
12 января, 16:16
0
Суперкубок Испании. «Барселона» прошла «Осасуну» (2:0) и сыграет в финале с «Реалом»
11 января, 23:56
5
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Реал
Барселона
Испания. Примера, 19 тур
Реал
1 : 0
03.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
04.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/16 финала
Арандина
1 : 3
06.01.2024
Реал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барбастро
2 : 3
07.01.2024
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Арандина
1 : 3
06.01.2024
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
1 : 0
03.01.2024
Мальорка
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Барселона
2 : 0
11.01.2024
Осасуна
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барбастро
2 : 3
07.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
04.01.2024
Барселона

Реал - Барселона - 14 января 2024

Реал
14.01.2024, воскресенье, 22:00
Суперкубок Испании, Финал
- : -
Не начался
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Статистика матча Реал - Барселона
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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Реал
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