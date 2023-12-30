Тренер «Наполи» пожаловался на судейство из-за Хвичи
Серия А. «Наполи» потерял очки, «Фиорентина» победила
«Наполи» нашел усиление атаки в «Шахтере»
«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023
Уткин назвал «Наполи» говном
Тренер «Наполи» пожаловался на судейство из-за Хвичи
Серия А. «Наполи» потерял очки, «Фиорентина» победила
«Наполи» нашел усиление атаки в «Шахтере»
Уткин назвал «Наполи» говном
«Лейпциг» заплатил 25 миллионов за полузащитника «Наполи»
Серия А. «Наполи» потерял очки, «Фиорентина» победила
«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023
Агент назвал четыре клуба Серии А, которые интересуются Гарре
«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций