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Тренер «Наполи» пожаловался на судейство из-за Хвичи
30 декабря 2023, 10:45
0
Серия А. «Наполи» потерял очки, «Фиорентина» победила
29 декабря 2023, 22:31
0
«Наполи» нашел усиление атаки в «Шахтере»
29 декабря 2023, 15:40
1
«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023
29 декабря 2023, 12:13
0
Уткин назвал «Наполи» говном
28 декабря 2023, 23:47
10
Тренер «Наполи» пожаловался на судейство из-за Хвичи
30 декабря 2023, 10:45
0
Серия А. «Наполи» потерял очки, «Фиорентина» победила
29 декабря 2023, 22:31
0
«Наполи» нашел усиление атаки в «Шахтере»
29 декабря 2023, 15:40
1
Уткин назвал «Наполи» говном
28 декабря 2023, 23:47
10
«Лейпциг» заплатил 25 миллионов за полузащитника «Наполи»
27 декабря 2023, 20:01
0
Серия А. «Наполи» потерял очки, «Фиорентина» победила
29 декабря 2023, 22:31
0
«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023
29 декабря 2023, 12:13
0
Агент назвал четыре клуба Серии А, которые интересуются Гарре
15 декабря 2023, 18:19
0
«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023
10 декабря 2023, 12:42
0
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
1 декабря 2023, 01:25
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Наполи - Фиорентина - 18 января 2024

Наполи
18.01.2024, четверг, 22:00
Суперкубок Италии, 1/2 финала
- : -
Не начался
Фиорентина
Матч
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Статистика матча Наполи - Фиорентина
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Суперкубок Италии,
Наполи
- : -
18.01.2024
Фиорентина
Суперкубок Италии,
Интер
- : -
19.01.2024
Лацио
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Наполи
- : -
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Интер
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