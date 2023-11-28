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Ренн
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
19 декабря, 23:40
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Серия А. «Милан» разгромил «Монцу» (3:0)
17 декабря, 16:29
0
«Милан» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023
17 декабря, 11:37
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
19 декабря, 23:40
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Серия А. «Милан» разгромил «Монцу» (3:0)
17 декабря, 16:29
0
«Милан» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023
17 декабря, 11:37
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Стали известны стартовые составы на матч «Ренн» – «Монако»: 15 тур чемпионата Франции
9 декабря, 18:16
0
«Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
9 декабря, 17:57
0
Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за дисквалификации
8 декабря, 13:07
0
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Последние матчи
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Милан
Ренн
Лига чемпионов, 5 тур
Милан
1 : 3
28.11.2023
Боруссия Д
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3 : 1
02.12.2023
Фрозиноне
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2 : 0
03.12.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
1 : 2
09.12.2023
Монако
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 2
09.12.2023
Милан
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
3 : 0
17.12.2023
Монца
Лига чемпионов, 6 тур
Ньюкасл
1 : 2
13.12.2023
Милан
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 2
09.12.2023
Милан
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3 : 1
02.12.2023
Фрозиноне
Лига чемпионов, 5 тур
Милан
1 : 3
28.11.2023
Боруссия Д
Франция. Лига 1, 17 тур
Клермон
1 : 3
20.12.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
0 : 0
17.12.2023
Ренн
Лига Европы, 6 тур
Ренн
2 : 3
14.12.2023
Вильярреал
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
1 : 2
09.12.2023
Монако
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2 : 0
03.12.2023
Ренн

Милан - Ренн - 15 февраля 2024

Милан
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Не начался
Ренн
Матч
Статистика матча Милан - Ренн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Будущие
Лига Европы, первый матч
Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
Лига Европы, первый матч
Янг Бойз
- : -
15.02.2024
Спортинг
Лига Европы, первый матч
Галатасарай
- : -
15.02.2024
Спарта
Лига Европы, первый матч
Шахтер
- : -
15.02.2024
Марсель
Лига Европы, первый матч
Милан
- : -
15.02.2024
Ренн
Лига Европы, первый матч
Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
Лига Европы, первый матч
Янг Бойз
- : -
15.02.2024
Спортинг
Лига Европы, первый матч
Галатасарай
- : -
15.02.2024
Спарта
Лига Европы, первый матч
Шахтер
- : -
15.02.2024
Марсель
Лига Европы, первый матч
Милан
- : -
15.02.2024
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