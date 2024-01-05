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Расписание матчей
Франция. Кубок
По - Нант
По - Нант: обзор матча 05 января 2024
По
05.01.2024, пятница, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Нант
15'
М. Силла
48'
Ф. Мойе
80'
Т. Кадевере
83'
Т. Кадевере
88'
К. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Нант
90'
+5
Желтая карточка
Д. Аугусто
88'
ГОЛ! 1:4!
К. Бамба
Пас отдал
Д. Аугусто
84'
Замена
H. Boutsingkham
️️️️
М. Коко
83'
ГОЛ! 1:3!
Т. Кадевере
80'
ГОЛ! 1:2!
Т. Кадевере
77'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
73'
Замена
К. Бамба
️️️️
П. Чиривелья
73'
Замена
Ф. Сентонс
️️️️
Ф. Мойе
Замена
Ш. Боли
️️️️
Ж. Обьянг
73'
Замена
Т. Куду
️️️️
К. Бото
64'
Замена
X. Kouassi
️️️️
J. Ruiz
64'
58'
Замена
М. Аблин
️️️️
Б. Траоре
48'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
М. Сиссоко
46'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Ж. Дюверн
ГОЛ! 1:0!
М. Силла
Пас отдал
M. Bassouamina
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
(К)
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
По
21
Бингуру Камара
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
7
Теренс Куду
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
70
Шарль Боли
ЦП
33
Thomas Colleaux
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
7
Yonis Njoh
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
3-2-2-4
5
19
Канте
4
Обьянг
97
Бото
20
10
6
Мутон
40
10
12
7
Силла
4-1-2-2-1
40
Лафон
93
Дюверн
5
Джемерт
5
Паллуа
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Аугусто
17
Сиссоко
97
Коко
91
Мойе
9
Траоре
97
Бото
7
Куду
7
Куду
97
Бото
4
Обьянг
70
Боли
70
Боли
4
Обьянг
5
4
4
5
97
Коко
14
14
97
Коко
91
Мойе
18
Сентонс
18
Сентонс
91
Мойе
4
Чиривелья
17
Бамба
17
Бамба
4
Чиривелья
93
Дюверн
9
Кадевере
9
Кадевере
93
Дюверн
9
Траоре
11
Аблин
11
Аблин
9
Траоре
Остались в запасе
По
Нант
21
Бингуру Камара
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
33
Thomas Colleaux
ЦП
11
Мехди Шахири
ЛВ
7
Yonis Njoh
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
40
Реми Дескамп
ВР
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
33
Thomas Colleaux
ЦП
11
Мехди Шахири
ЛВ
7
Yonis Njoh
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча По - Нант
2
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
8
14
Офсайды
1
4
Количество передач
344
682
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
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