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Расписание матчей
Испания. Кубок
Депортиво - Тенерифе
Депортиво - Тенерифе: обзор матча 06 декабря 2023
Депортиво
06.12.2023, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Тенерифе
60'
Н. Мартинес
120+2'
С. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво - Тенерифе
120'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Гонсалес
112'
Замена
S. Caropitche
️️️️
Я. Бодигер
Вторая желтая
Х. Анхель Хурадо
109'
Желтая карточка
П. Мартинес
105'
+2
Замена
P. Vázquez
️️️️
J. Sanchez
97'
78'
Замена
L. Williams
️️️️
А. Корредера
Желтая карточка
Х. Анхель Хурадо
73'
Замена
Лукас
️️️️
P. Valcarce
73'
Замена
Д. Вильярес
️️️️
У. Рама
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мартинес
48'
Желтая карточка
Э. Соррилья
Желтая карточка
P. Valcarce
43'
34'
Желтая карточка
С. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
13
Ian Mackay Abad
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
22
Paris Barandiaran
ЦЗ
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
22
Уго Рама
АП
19
J. Sanchez
ЦФ
21
P. Valcarce
ЦФ
14
A. Cayarga
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Хосе Амо
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Депортиво
1
Germán Parreño
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Pablo Vázquez
ЦЗ
6
Диего Вильярес
ЦП
10
Peke
ЦП
7
Лукас
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
33
Marcos Otero
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
37
Airam Guzmán
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
2-1-1-3
13
18
Мартинес
22
20
Хурадо
22
Рама
14
21
19
2-3-1-4
1
6
Гонсалес
22
Мартинес
20
14
Бодигер
14
Корредера
12
Лопес
32
22
Соррилья
9
Анхель
24
Амо
19
15
15
19
22
Рама
6
Вильярес
6
Вильярес
22
Рама
21
7
Лукас
7
Лукас
21
14
Корредера
5
5
14
Корредера
14
Бодигер
35
35
14
Бодигер
Остались в запасе
Депортиво
Тенерифе
1
Germán Parreño
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
10
Peke
ЦП
11
David Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
12
Хуан Сориано
ВР
33
Marcos Otero
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
37
Airam Guzmán
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Germán Parreño
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
10
Peke
ЦП
11
David Álvarez
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
33
Marcos Otero
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
37
Airam Guzmán
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Депортиво - Тенерифе
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
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