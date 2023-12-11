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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия - Венесуэла
Колумбия - Венесуэла: обзор матча 11 декабря 2023
Колумбия
11.12.2023, понедельник, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Венесуэла
40'
A. Ferro (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Венесуэла
Замена
Д. Руис Ривера
️️️️
И. Поведа
80'
Замена
A. Llinás
️️️️
А. Рейес
80'
Замена
D. Cambindo
️️️️
Р. Мартинес
80'
71'
Замена
M. Tablante
️️️️
М. Лакава
Замена
D. Cataño
️️️️
D. Macalister Silva
62'
Замена
D. Tanton
️️️️
Х. Москера
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
A. Ferro
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
24
Альваро Монтеро
(К)
ВР
0
Андрес Рейес
ЦЗ
17
Samuel Velásquez
ЦЗ
6
Хуан Москера
ПЗ
0
Хорман Кампусано
ОП
8
Себастьян Гомес
ЦП
26
Карлос Андрес Гомес
ЦП
0
David Macalister Silva
ЦП
0
Иан Поведа
ПВ
0
Брайан Вера
ЦФ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Венесуэла
32
Хавьер Отеро
ВР
2
Carlos Vivas
ЦЗ
17
Renne Rivas
ЦЗ
0
Andres Ferro
ЦЗ
15
Хесус Буэно
ОП
17
Даниэль Перейра
(К)
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
21
Йерсон Чакон
ПВ
0
Brayan Alcocer
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Колумбия
0
Alejandro Rodríguez
ВР
1
Давид Оспина
ВР
0
Andrés Llinás
ЦЗ
0
Devan Tanton
ЦЗ
0
Генри Москера
ЛВ
0
Jader Quinones
ЦП
0
Daniel Cataño
ЦП
0
Даниэль Руис Ривера
АП
0
Джимер Фори
ЦФ
0
Diber Cambindo
ЦФ
Венесуэла
0
Samuel Rodriguez
ВР
17
Moises Tablante
ЦЗ
30
Nicola Profeta
ЦП
0
Pedro Alvarez
ЦП
0
José Riasco
ЦФ
3-1-3-1-2
24
Монтеро
0
Рейес
17
6
Москера
0
Кампусано
8
Гомес
26
Гомес
0
0
Поведа
19
Мартинес
0
Вера
3-1-1-2-1
32
Отеро
2
17
0
15
Буэно
17
Перейра
21
Чакон
16
Лакава
0
0
Рейес
0
0
0
Рейес
6
Москера
0
0
6
Москера
0
0
0
0
0
Поведа
0
Руис Ривера
0
Руис Ривера
0
Поведа
19
Мартинес
0
0
19
Мартинес
16
Лакава
17
17
16
Лакава
Остались в запасе
Колумбия
Венесуэла
0
Alejandro Rodríguez
ВР
1
Давид Оспина
ВР
0
Jader Quinones
ЦП
0
Генри Москера
ЛВ
0
Джимер Фори
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
0
Samuel Rodriguez
ВР
30
Nicola Profeta
ЦП
0
Pedro Alvarez
ЦП
0
José Riasco
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Остались в запасе
0
Alejandro Rodríguez
ВР
1
Давид Оспина
ВР
0
Jader Quinones
ЦП
0
Генри Москера
ЛВ
0
Джимер Фори
ЦФ
Остались в запасе
0
Samuel Rodriguez
ВР
30
Nicola Profeta
ЦП
0
Pedro Alvarez
ЦП
0
José Riasco
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Фернандо Батиста
Статистика матча Колумбия - Венесуэла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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