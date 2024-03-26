Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Йемен - ОАЭ
Йемен - ОАЭ: обзор матча 26 марта 2024
Йемен
26.03.2024, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 4 тур
0 : 3
Завершен
ОАЭ
14'
Ф. Лима
22'
Ф. Лима
35'
С. Адиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йемен - ОАЭ
Желтая карточка
N. Al-Gahwashi
84'
Замена
A. Majeed Sabara
️️️️
O. Al Dahi
80'
74'
Замена
А. Сухаил
️️️️
Т. Аль-Зааби
73'
Желтая карточка
Х. Эбрахейм
64'
Замена
️️️️
Ф. Лима
64'
Замена
К. Канедо
️️️️
С. Адиль
62'
Желтая карточка
С. Адиль
Замена
R. Al-Hubaishi
️️️️
A. Al Wajeeh
46'
35'
ГОЛ! 0:3!
С. Адиль
29'
Желтая карточка
М. Омар Аль-Аттас
22'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Лима
Пас отдал
Б. Абаэльазиз
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йемен
7
Nasser Al-Gahwashi
ЦЗ
5
Mohammed Al Ghaili
ЦЗ
21
Ahmed Al Wajeeh
ЦЗ
15
Osama Anbar
ЦП
8
Anis Al-Maari
ЦП
11
Abdulwasea Al Matari
ЦП
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
ОАЭ
17
Халид Эйса
ВР
13
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
15
Яхья Надер
ОП
18
H. Abbas
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
10
Фабио Лима
АП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
23
Султан Адиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Йемен
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
22
Ali Abbas
ВР
6
Rami Al-Wasmani
ЦЗ
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
18
Hamza Hanash
ЦП
9
Omar Al Dahi
ЦП
7
Ahmed Al Sarori
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
17
Ahmed Maher
ЦФ
ОАЭ
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
14
Али Салмин
ОП
5
Ali Salmin
ЦП
11
Кайо Канедо
ЦФ
7
Ali Saleh
ЦФ
3-3
7
5
21
15
8
11
4-1-1-3-2
17
Эйса
19
Эбрахейм
12
13
Аль-Аттас
13
Абаэльазиз
15
Надер
18
10
Лима
16
Аль-Балуши
20
Аль-Гассани
23
Адиль
8
Аль-Зааби
12
12
9
9
8
Аль-Зааби
9
Сухаил
9
Сухаил
8
Аль-Зааби
23
Адиль
11
Канедо
11
Канедо
23
Адиль
Остались в запасе
Йемен
ОАЭ
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
22
Ali Abbas
ВР
6
Rami Al-Wasmani
ЦЗ
18
Hamza Hanash
ЦП
7
Ahmed Al Sarori
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
17
Ahmed Maher
ЦФ
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
14
Али Салмин
ОП
5
Ali Salmin
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
22
Ali Abbas
ВР
6
Rami Al-Wasmani
ЦЗ
18
Hamza Hanash
ЦП
7
Ahmed Al Sarori
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
17
Ahmed Maher
ЦФ
Остались в запасе
22
Khaled Tawhid
ВР
1
Али Хасейф
ВР
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
14
Али Салмин
ОП
5
Ali Salmin
ЦП
7
Ali Saleh
ЦФ
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Йемен - ОАЭ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Йемен
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
Йемен
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Информация о матче
Посещаемость:
1135
Новости команд
Все
Йемен
ОАЭ
ОАЭ – Сирия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Сирии на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Малайзии и Йемена на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Бахрейна и Йемена на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Малайзии и Йемена на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Бахрейна и Йемена на победу в товарищеском матче
13 ноября
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Отбор ЧМ-2022. Гол Шомуродова помог Узбекистану разгромить Йемен
2019.10.10 16:51
5
ОАЭ – Сирия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Сирии на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Экс-тренера «Реала» Лопетеги «вырубили» в игре азиатского отбора ЧМ-2026
2025.10.16 19:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+