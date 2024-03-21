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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
ОАЭ - Йемен
ОАЭ - Йемен: обзор матча 21 марта 2024
ОАЭ
21.03.2024, четверг, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Йемен
72'
С. Адиль
69'
А. Идрис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОАЭ - Йемен
90'
+4
Желтая карточка
N. Al-Gahwashi
82'
Замена
M. Al Dahi
️️️️
A. Al Matari
ГОЛ! 1:1!
С. Адиль
Пас отдал
Т. Аль-Зааби
72'
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Идрис
Желтая карточка
Б. Абаэльазиз
63'
Замена
Т. Аль-Зааби
️️️️
К. Канедо
63'
Замена
А. Идрис
️️️️
Х. Хашеми
46'
Замена
М. Аль-Балуши
️️️️
М. Рашид
46'
Желтая карточка
М. Рашид
45'
Желтая карточка
Х. Хашеми
29'
Замена
З. Султан
️️️️
А. Абдулла Джамиль
22'
Желтая карточка
А. Абдулла Джамиль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОАЭ
17
Халид Эйса
ВР
13
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
21
Ахмед Абдулла Джамиль
ПЗ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
18
Маджид Рашид
ОП
14
Али Салмин
ОП
11
Кайо Канедо
ЦФ
7
Ali Saleh
ЦФ
23
Султан Адиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Йемен
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
21
Ahmed Al Wajeeh
ЦЗ
7
Nasser Al-Gahwashi
ЦЗ
3
Harwan Alzubaidi
ЦЗ
18
Hamza Hanash
ЦП
11
Abdulwasea Al Matari
ЦП
8
Anis Al-Maari
ЦП
17
Ahmed Maher
ЦФ
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
ОАЭ
1
Али Хасейф
ВР
22
Khaled Tawhid
ВР
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
15
Яхья Надер
ОП
18
H. Abbas
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
10
Фабио Лима
АП
Йемен
22
Ali Abbas
ВР
6
Rami Al-Wasmani
ЦЗ
9
Omar Al Dahi
ЦП
15
Osama Anbar
ЦП
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
7
Ahmed Al Sarori
ЦП
4-2-1-3
17
Эйса
13
Абаэльазиз
4
Хашеми
12
21
Джамиль
18
Рашид
14
Салмин
20
Аль-Гассани
23
Адиль
7
11
Канедо
3-3-1
23
21
7
3
18
11
8
17
4
Хашеми
2
Идрис
2
Идрис
4
Хашеми
21
Джамиль
25
Султан
25
Султан
21
Джамиль
18
Рашид
16
Аль-Балуши
16
Аль-Балуши
18
Рашид
11
Канедо
8
Аль-Зааби
8
Аль-Зааби
11
Канедо
Салех
10
Лима
10
Лима
Салех
Остались в запасе
ОАЭ
Йемен
18
H. Abbas
ЦП
1
Али Хасейф
ВР
22
Khaled Tawhid
ВР
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
15
Яхья Надер
ОП
5
Ali Salmin
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
22
Ali Abbas
ВР
6
Rami Al-Wasmani
ЦЗ
9
Omar Al Dahi
ЦП
15
Osama Anbar
ЦП
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
7
Ahmed Al Sarori
ЦП
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Остались в запасе
18
H. Abbas
ЦП
1
Али Хасейф
ВР
22
Khaled Tawhid
ВР
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
15
Яхья Надер
ОП
5
Ali Salmin
ЦП
Остались в запасе
22
Ali Abbas
ВР
6
Rami Al-Wasmani
ЦЗ
9
Omar Al Dahi
ЦП
15
Osama Anbar
ЦП
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
7
Ahmed Al Sarori
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Статистика матча ОАЭ - Йемен
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Йемен
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
Йемен
Информация о матче
Посещаемость:
2948
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