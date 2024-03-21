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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Саудовская Аравия - Таджикистан
Саудовская Аравия - Таджикистан: обзор матча 21 марта 2024
Саудовская Аравия
21.03.2024, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 3 тур
1 : 0
Завершен
Таджикистан
23'
С. Аль-Давсари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саудовская Аравия - Таджикистан
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
90'
85'
Замена
Н. Хамрокулов
️️️️
А. Назаров
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
Н. Аль-Давсари
82'
Желтая карточка
Н. Аль-Давсари
77'
73'
Замена
Р. Соиров
️️️️
Ш. Самиев
Замена
А. Радиф
️️️️
М. Канно
69'
Замена
Х. Кадеш
️️️️
А. Аль-Салули
69'
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
А. Гариб
69'
28'
Желтая карточка
З. Джурабоев
ГОЛ! 1:0!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
А. Мухтар
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
10
Али Мухтар
ОП
23
Мохамед Канно
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Таджикистан
1
Рустам Ятимов
ВР
19
Ахтам Назаров
(К)
ЛЗ
6
Вахдат Ханонов
ЦЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
5
Манучехр Сафаров
ПЗ
13
Амадони Камолов
ЛВ
17
Эхсон Панджшанбе
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
7
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
22
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Саудовская Аравия
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
8
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
20
Абдулла Радиф
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Таджикистан
23
Мухриддин Хасанов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
21
Далер Имомназаров
ЛВ
8
Амирбек Джурабоев
ОП
21
Муродали Акназаров
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
20
Алиджони Айни
АП
9
Рустам Соиров
ЦФ
11
Нуриддин Хамрокулов
ЦФ
3-3-1-2-1
21
аль-Уваис
3
Аль-Салули
3
Ладжами
5
аль-Булеахи
6
Аль-Давсари
10
Мухтар
12
Абдулхамид
23
Канно
10
Аль-Давсари
18
Гариб
11
Аль-Шехри
4-1-3-2
1
Ятимов
5
Сафаров
6
Ханонов
2
Джурабоев
19
Назаров
17
Панджшанбе
7
Умарбаев
10
Джалилов
13
Камолов
22
Самиев
15
Мабатшоев
3
Аль-Салули
14
Кадеш
14
Кадеш
3
Аль-Салули
6
Аль-Давсари
13
аш-Шахрани
13
аш-Шахрани
6
Аль-Давсари
18
Гариб
10
Аль-Гамди
10
Аль-Гамди
18
Гариб
23
Канно
20
Радиф
20
Радиф
23
Канно
22
Самиев
9
Соиров
9
Соиров
22
Самиев
19
Назаров
11
Хамрокулов
11
Хамрокулов
19
Назаров
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Таджикистан
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
8
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
23
Мухриддин Хасанов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
8
Амирбек Джурабоев
ОП
21
Муродали Акназаров
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
20
Алиджони Айни
АП
21
Далер Имомназаров
ЛВ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Остались в запасе
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
8
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Остались в запасе
23
Мухриддин Хасанов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
8
Амирбек Джурабоев
ОП
21
Муродали Акназаров
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
20
Алиджони Айни
АП
21
Далер Имомназаров
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Статистика матча Саудовская Аравия - Таджикистан
2
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
9
Офсайды
0
3
Количество передач
435
402
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
Информация о матче
Посещаемость:
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