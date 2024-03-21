Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Афганистан - Индия
Афганистан - Индия: обзор матча 21 марта 2024
Афганистан
21.03.2024, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Индия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Афганистан - Индия
90'
+3
Желтая карточка
Н. Пужари
87'
Желтая карточка
Д. Тангри
Желтая карточка
Z. Nazary
75'
74'
Замена
Д. Тангри
️️️️
J. Singh
74'
Замена
Н. Махеш Сингх
️️️️
Л. Чхангте
74'
Замена
Л. Колако
️️️️
М. Сингх
60'
Замена
С. Босе
️️️️
А. Мишра
60'
Замена
Б. Фернандес
️️️️
В. Партап Сингх
56'
Желтая карточка
В. Партап Сингх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афганистан
1
Ovays Azizi
ВР
4
Mahboob Hanifi
ЦЗ
4
Zohib Islam Amiri
ЦЗ
19
Omid Popalzay
ЦП
14
Zelfy Nazary
ЦП
6
Habibulla Askar
ЦП
8
Рахмат Акбари
ЦП
21
Sharif Mukhammad
ЦП
10
Jabar Sharza
ЦП
11
Taufee Skandari
ЦП
7
Mosawer Ahadi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Индия
1
Гурприт Сингх Сандху
ВР
6
Акаш Мишра
ЛЗ
4
Anwar Ali
ЦЗ
2
Рахул Бхеке
ПЗ
27
Нихил Пужари
ПЗ
8
Апуя
ЦП
25
Jeakson Singh
ЦП
14
Викрам Партап Сингх
ПВ
7
Лаллианзуала Чхангте
ПВ
11
Сунил Чхетри
ЦФ
9
Манвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Афганистан
22
Golali Rahimi
ВР
23
Faisal Saeed
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
9
Sayed Fatemi
ЦП
12
Edriss Hushmand
ЦП
2
Siar Sadat
ЦП
9
Omid Musawi
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
20
Fareed Sadat
ЦФ
Индия
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
3
Субхасиш Босе
ЛЗ
3
Jay Gupta
ЦЗ
22
Amey Ganesh Ranawade
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
3
Наорем Махеш Сингх
ЛВ
8
Суреш Сингх
ОП
18
Дипак Тангри
ОП
7
Анирудх Тхапа
ЦП
16
Брэндон Фернандес
АП
75
Листон Колако
ЦФ
2-5-2-1
1
4
4
8
Акбари
21
10
11
6
14
19
7
4-2-2-2
1
Сингх Сандху
27
Пужари
2
Бхеке
4
6
Мишра
8
Апуя
25
7
Чхангте
14
Партап Сингх
9
Сингх
11
Чхетри
6
Мишра
3
Босе
3
Босе
6
Мишра
25
18
Тангри
18
Тангри
25
14
Партап Сингх
16
Фернандес
16
Фернандес
14
Партап Сингх
7
Чхангте
3
Сингх
3
Сингх
7
Чхангте
9
Сингх
75
Колако
75
Колако
9
Сингх
Остались в запасе
Афганистан
Индия
22
Golali Rahimi
ВР
23
Faisal Saeed
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
9
Sayed Fatemi
ЦП
12
Edriss Hushmand
ЦП
2
Siar Sadat
ЦП
9
Omid Musawi
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
20
Fareed Sadat
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
3
Jay Gupta
ЦЗ
22
Amey Ganesh Ranawade
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
8
Суреш Сингх
ОП
7
Анирудх Тхапа
ЦП
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
22
Golali Rahimi
ВР
23
Faisal Saeed
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
9
Sayed Fatemi
ЦП
12
Edriss Hushmand
ЦП
2
Siar Sadat
ЦП
9
Omid Musawi
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
20
Fareed Sadat
ЦФ
Остались в запасе
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
3
Jay Gupta
ЦЗ
22
Amey Ganesh Ranawade
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
8
Суреш Сингх
ОП
7
Анирудх Тхапа
ЦП
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Афганистан - Индия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Информация о матче
Посещаемость:
3900
Новости команд
Все
Афганистан
Индия
Товарищеские матчи (сборные): шансы Новой Зеландии и Индии на победу в матче
14 ноября
Сборная России U15 выиграла 4 матча на чемпионате мира с общим счетом 40:0
26 октября
4
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
3 октября
1
Индия – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Индия – Бразилия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Сборная России U15 выиграла 4 матча на чемпионате мира с общим счетом 40:0
26 октября
4
Афганистан – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026
7 июня
Афганистан – Пакистан: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.8
6 июня
Мальдивы – Афганистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026
1 июня
Мальдивы – Афганистан: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.65
31 мая
Товарищеские матчи (сборные): шансы Новой Зеландии и Индии на победу в матче
14 ноября
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
3 октября
1
Индия – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Индия – Бразилия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Игрок «Барселоны» получил травму в сборной Бразилии
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+