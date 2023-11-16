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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Кувейт - Индия
Кувейт - Индия: обзор матча 16 ноября 2023
Кувейт
16.11.2023, четверг, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Индия
75'
М. Сингх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кувейт - Индия
90'
+6
Замена
️️️️
С. Чхетри
90'
+6
Замена
R. Kumar
️️️️
С. Сингх
83'
Замена
Л. Колако
️️️️
М. Сингх
83'
Замена
А. Тхапа
️️️️
С. Самад
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Сингх
Пас отдал
Л. Чхангте
Замена
E. Al-Rashidi
️️️️
S. Al Khaldi
75'
64'
Замена
Л. Чхангте
️️️️
Н. Махеш Сингх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кувейт
1
Abd Al Rahman Kameel
ВР
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
19
Mohsen Ghareeb
ЦП
0
Redha Hani
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
16
Mobarak Al-Faneni
ЦФ
10
S. Al Khaldi
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Индия
1
Гурприт Сингх Сандху
ВР
6
Акаш Мишра
ЦЗ
27
Нихил Пужари
ЦЗ
2
Рахул Бхеке
ЦЗ
5
Сандеш Джинган
ЦЗ
18
Сахал-Абдул Самад
ЦП
8
Суреш Сингх
ЦП
3
Наорем Махеш Сингх
ЦП
9
Манвир Сингх
ЦП
11
Сунил Чхетри
ЦФ
Главный тренер
Халид Джамиль
Кувейт
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
0
Abdullah Ammar
ЦЗ
0
Hamad Al-Qallaf
ЦЗ
19
Mahdi Dashti
ЦЗ
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
9
Ahmad Zanki
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
Индия
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
12
Roshan Singh
ЦЗ
3
Субхасиш Босе
ЦЗ
4
Лалчунгнунга
ЦЗ
0
Rohit Kumar
ЦП
7
Анирудх Тхапа
ЦП
16
Рахул КП
ЦП
7
Лаллианзуала Чхангте
ЦП
75
Листон Колако
ЦФ
15
Уданта Сингх
ЦФ
2-4-2
1
5
13
19
7
6
0
10
16
4-4-1
1
Сингх Сандху
27
Пужари
2
Бхеке
5
Джинган
6
Мишра
8
Сингх
3
Сингх
9
Сингх
18
Самад
11
Чхетри
10
11
11
10
8
Сингх
0
0
8
Сингх
18
Самад
7
Тхапа
7
Тхапа
18
Самад
3
Сингх
7
Чхангте
7
Чхангте
3
Сингх
9
Сингх
75
Колако
75
Колако
9
Сингх
Остались в запасе
Кувейт
Индия
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
0
Abdullah Ammar
ЦЗ
0
Hamad Al-Qallaf
ЦЗ
19
Mahdi Dashti
ЦЗ
12
Hamad Al Harbi
ЦП
9
Ahmad Zanki
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
Главный тренер
Хелиу Соуза
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
12
Roshan Singh
ЦЗ
3
Субхасиш Босе
ЦЗ
4
Лалчунгнунга
ЦЗ
16
Рахул КП
ЦП
15
Уданта Сингх
ЦФ
Главный тренер
Халид Джамиль
Остались в запасе
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
0
Abdullah Ammar
ЦЗ
0
Hamad Al-Qallaf
ЦЗ
19
Mahdi Dashti
ЦЗ
12
Hamad Al Harbi
ЦП
9
Ahmad Zanki
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
Остались в запасе
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
12
Roshan Singh
ЦЗ
3
Субхасиш Босе
ЦЗ
4
Лалчунгнунга
ЦЗ
16
Рахул КП
ЦП
15
Уданта Сингх
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Главный тренер
Халид Джамиль
Статистика матча Кувейт - Индия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Информация о матче
Посещаемость:
32786
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