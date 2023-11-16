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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Япония - Мьянма
Япония - Мьянма: обзор матча 16 ноября 2023
Япония
16.11.2023, четверг, 13:02
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа B, 1 тур
5 : 0
Завершен
Мьянма
11'
А. Уэда
28'
Д. Камада
45+4'
А. Уэда
50'
А. Уэда
86'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Япония - Мьянма
90'
Замена
K. Htet Paing
️️️️
H. Phyo Win
ГОЛ! 5:0!
Р. Доан
Пас отдал
Х. Морита
86'
Замена
Д. Маекава
️️️️
К. Осако
81'
72'
Замена
Z. Win Thein
️️️️
W. Lin Aung
71'
Замена
N. Kyaw
️️️️
L. Mang Suan
Замена
М. Хосоя
️️️️
Т. Минамино
67'
Замена
Х. Морита
️️️️
А. Уэда
66'
ГОЛ! 4:0!
А. Уэда
Пас отдал
Т. Минамино
50'
Замена
Ц. Ватанабе
️️️️
Ш. Танигучи
46'
ГОЛ! 3:0!
А. Уэда
Пас отдал
Р. Доан
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
W. Lin Aung
ГОЛ! 2:0!
Д. Камада
Пас отдал
А. Танака
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Уэда
Пас отдал
Т. Минамино
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
16
Юта Накаяма
(К)
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
16
Сейя Майкума
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
15
Даичи Камада
АП
10
Рицу Доан
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Мьянма
1
Kyaw Zin Phyo
ВР
3
Hein Zeyar Lin
ЦЗ
8
Wai Lin Aung
ЦЗ
15
Zwe Khant Min
ЦЗ
2
Hein Phyo Win
ЦЗ
13
Nay Moe Naing
ЦП
6
Kyaw Min Oo
ЦП
3
Thet Hein Soe
ЦП
11
Maung Maung Lwin
(К)
ЦФ
19
Hein Htet Aung
ЦФ
20
Lam Mang Suan
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
1
Даия Маекава
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
24
Кайсу Сано
ЦП
14
Дзюня Ито
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
24
Мао Хосоя
ЦФ
Мьянма
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
2
Watt Lai Phone
ЦЗ
20
Kaung Htet Paing
ЦЗ
0
Ye Min Thu
ЦЗ
5
Nanda Kyaw
ЦЗ
22
Zaw Win Thein
ЦП
21
Yan Naing Oo
ЦП
10
Win Naing Tun
ЦФ
9
Aung Thu
ЦФ
9
Than Paing
ЦФ
3-2-3-2
12
Осако
16
Мачида
16
Накаяма
3
Танигучи
16
Майкума
17
Танака
8
Минамино
15
Камада
10
Доан
18
Уэда
7
Сома
4-3-3
1
8
15
2
3
13
6
3
20
19
11
12
Осако
1
Маекава
1
Маекава
12
Осако
3
Танигучи
5
Ватанабе
5
Ватанабе
3
Танигучи
18
Уэда
5
Морита
5
Морита
18
Уэда
8
Минамино
24
Хосоя
24
Хосоя
8
Минамино
2
20
20
2
20
5
5
20
8
22
22
8
Остались в запасе
Япония
Мьянма
1
Зион Сузуки
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
24
Кайсу Сано
ЦП
14
Дзюня Ито
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
2
Watt Lai Phone
ЦЗ
0
Ye Min Thu
ЦЗ
21
Yan Naing Oo
ЦП
10
Win Naing Tun
ЦФ
9
Aung Thu
ЦФ
9
Than Paing
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Остались в запасе
1
Зион Сузуки
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
24
Кайсу Сано
ЦП
14
Дзюня Ито
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
Остались в запасе
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
2
Watt Lai Phone
ЦЗ
0
Ye Min Thu
ЦЗ
21
Yan Naing Oo
ЦП
10
Win Naing Tun
ЦФ
9
Aung Thu
ЦФ
9
Than Paing
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Статистика матча Япония - Мьянма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Информация о матче
Посещаемость:
34484
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