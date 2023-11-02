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Атценета - Сарагоса

02.11.2023, Четверг, 22:00 мск Испания. Кубок, 1/64 финала Атценета - Сарагоса
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Матч начнется в 22:00 мск
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Россия
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