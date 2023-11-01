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Андрайч - Тарасона

01.11.2023, Среда, 21:30 мск Испания. Кубок, 1/64 финала Андрайч - Тарасона
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Матч начнется в 21:30 мск
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Россия
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