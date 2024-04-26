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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед: обзор матча 26 апреля 2024
Брисбен Роар
26.04.2024, пятница, 12:45
Австралия. А-лига, 26 тур
3 : 4
Завершен
Аделаида Юнайтед
3'
H. Hore
78'
T. Waddingham
83'
H. Hore
39'
H. Ibusuki
47'
H. Ibusuki
64'
S. Mauk
74'
H. Van der Saag
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед
Желтая карточка
H. Hore
90'
+3
89'
Замена
R. Tunnicliffe
️️️️
I.
89'
Замена
Y. Dukuly
️️️️
Z. Clough
89'
Замена
L. Jovanovic
️️️️
H. Ibusuki
ГОЛ! 3:4!
H. Hore
Пас отдал
F. Berenguer
83'
ГОЛ! 2:4!
T. Waddingham
Пас отдал
R. Brownlie
78'
77'
Замена
L. Duzel
️️️️
S. Mauk
74'
ГОЛ! 1:4!
H. Van der Saag
Пас отдал
P. Madanha
73'
Желтая карточка
S. Mauk
Желтая карточка
T. Aldred
73'
Замена
J. Lofthouse
️️️️
L. Zabala
69'
Замена
T. Waddingham
️️️️
N. Mileusnić
69'
64'
ГОЛ! 1:3!
S. Mauk
Пас отдал
P. Madanha
64'
Замена
P. Madanha
️️️️
Н. Иранкунда
Желтая карточка
R. Brownlie
59'
Замена
R. Brownlie
️️️️
T. Gomulka
56'
47'
ГОЛ! 1:2!
H. Ibusuki
Пас отдал
R. Kitto
39'
ГОЛ! 1:1!
H. Ibusuki
Пас отдал
Z. Clough
33'
Желтая карточка
H. Van der Saag
21'
Желтая карточка
Н. Иранкунда
ГОЛ! 1:0!
H. Hore
Пас отдал
F. Berenguer
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
35
Louis Zabala
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
8
Jay O'Shea
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
10
Florin Berenguer
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
4
Nick Ansell
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
6
Stefan Mauk
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
8
Isaías
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
99
Ayom Majok
ЦП
19
Quinn Macnicol
ЦП
11
Jez Lofthouse
ЦФ
32
Rylan Brownlie
ЦФ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
4
Ben Warland
ЦЗ
36
Panashe Madanha
ЦЗ
23
Luke Duzel
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
91
Yaya Dukuly
ЦФ
9
Luka Jovanovic
ЦФ
4-5-1
1
21
5
Труин
5
35
12
23
10
13
8
10
3-5-1-1
1
17
4
7
21
Лопес
6
55
8
10
19
Иранкунда
9
35
11
11
35
12
32
32
12
10
20
20
10
19
Иранкунда
36
36
19
Иранкунда
6
23
23
6
8
22
22
8
10
91
91
10
9
9
9
9
Остались в запасе
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
99
Ayom Majok
ЦП
19
Quinn Macnicol
ЦП
Главный тренер
Росс Алоизи
40
Ethan Cox
ВР
4
Ben Warland
ЦЗ
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
99
Ayom Majok
ЦП
19
Quinn Macnicol
ЦП
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
4
Ben Warland
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед
3
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
10
Офсайды
1
0
Количество передач
608
426
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Lachlan Keevers, Australia
Стадион:
Suncorp Stadium, Brisbane
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2023.11.15 08:38
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2023.11.14 13:58
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