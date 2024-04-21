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Перт Глори - Вестерн Юнайтед

21.04.2024, Воскресенье, 00:00 мск Австралия. А-лига, 25 тур Перт Глори - Вестерн Юнайтед
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Матч еще не начался
Австралия. А-лига (2023/2024)
19 тур
2 марта, суббота 09:30 Вестерн Юнайтед Перт Глори
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Россия
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