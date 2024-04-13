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Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерс

13.04.2024, Суббота, 00:00 мск Австралия. А-лига, 24 тур Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерс
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Матч еще не начался
Австралия. А-лига (2023/2024)
7 тур
8 декабря, пятница 11:45 Сентрал Кост Маринерс Вестерн Юнайтед
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Россия
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