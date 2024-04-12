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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Аделаида Юнайтед - Макартур
Аделаида Юнайтед - Макартур: обзор матча 12 апреля 2024
Аделаида Юнайтед
12.04.2024, пятница, 12:45
Австралия. А-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Макартур
20'
Н. Иранкунда
88'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аделаида Юнайтед - Макартур
Пенальти не реализован!
Н. Иранкунда
90'
+8
90'
+1
Желтая карточка
Ч. М'Момбва
88'
ГОЛ! 1:1!
Т. Смит
Пас отдал
D. De Silva
Замена
M. Toure
️️️️
E. Alagich
87'
82'
Замена
K. Popović
️️️️
K. Baccus
82'
Замена
Ч. М'Момбва
️️️️
К. Льюис
Замена
B. Halloran
️️️️
S. Mauk
74'
73'
Красная карточка
Y. Nicolaou
60'
Замена
D. De Silva
️️️️
L. Rose
Замена
L. Jovanovic
️️️️
H. Ibusuki
60'
Замена
J. Yull
️️️️
Z. Clough
60'
27'
Желтая карточка
J. Drew
ГОЛ! 1:0!
Н. Иранкунда
Пас отдал
S. Mauk
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
4
Nick Ansell
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
8
Isaías
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
6
Stefan Mauk
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
13
Ivan Vujica
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
23
Клейтон Льюис
ЦП
15
Kearyn Baccus
ЦП
11
Jed Drew
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
15
Lachlan Rose
ЦФ
98
Валере Жермен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
4
Ben Warland
ЦЗ
12
Jonny Yull
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
99
Musa Toure
ЦФ
27
Ben Halloran
ЦФ
9
Luka Jovanovic
ЦФ
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
29
Kristian Popović
ЦП
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
3-5-1-1
1
17
4
7
8
55
6
10
21
Лопес
19
Иранкунда
9
3-2-5
12
13
6
33
23
Льюис
15
11
98
Жермен
15
17
15
Смит
10
12
12
10
55
99
99
55
6
27
27
6
9
9
9
9
15
29
29
15
23
Льюис
24
М'Момбва
24
М'Момбва
23
Льюис
15
7
7
15
Остались в запасе
Аделаида Юнайтед
Макартур
40
Ethan Cox
ВР
4
Ben Warland
ЦЗ
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
1
Danijel Nizic
ВР
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
4
Ben Warland
ЦЗ
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Аделаида Юнайтед - Макартур
1
2
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
10
Нарушения
8
8
Офсайды
3
2
Количество передач
394
441
Сейвы
2
8
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
Coopers Stadium, Adelaide
Новости команд
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Аделаида Юнайтед
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