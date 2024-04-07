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Ньюкасл Джетс - Сидней

07.04.2024, Воскресенье, 00:00 мск Австралия. А-лига, 23 тур Ньюкасл Джетс - Сидней
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Матч еще не начался
Австралия. А-лига (2023/2024)
13 тур
19 января, пятница 11:45 Сидней Ньюкасл Джетс
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Россия
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