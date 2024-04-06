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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерс - Веллингтон Феникс: обзор матча 06 апреля 2024
Сентрал Кост Маринерс
06.04.2024, суббота, 09:30
Австралия. А-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Веллингтон Феникс
61'
Á. Torres
90+1'
M.
78'
Б. Олд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Веллингтон Феникс
ГОЛ! 2:1!
M.
Пас отдал
B. Kaltack
90'
+1
Замена
M. Di Pizio
️️️️
B. Tapp
84'
78'
ГОЛ! 1:1!
Б. Олд
Пас отдал
O. van Hattum
Замена
J. Lual
️️️️
A. Kuol
76'
Замена
C. Theoharous
️️️️
S. Roux
76'
Желтая карточка
B. Kaltack
72'
71'
Замена
F. Conchie
️️️️
N. Pennington
ГОЛ! 1:0!
Á. Torres
Пас отдал
S. Roux
61'
60'
Замена
M. Al-Taay
️️️️
Ю. Салас
24'
Желтая карточка
Ю. Салас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
10
Ángel Torres
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
2
Юстин Салас
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
4
Scott Wootton
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
10
Miguel Di Pizio
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
6
M. Al-Taay
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
10
David Ball
ЦФ
17
Gabriel Sloane-Rodrigues
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
4-4-2
20
Вукович
15
45
5
66
10
16
Балар
4
26
10
45
3-1-2-1-3
1
Полсен
3
Саттон
18
20
Сурман
2
Салас
23
Краев
27
11
Олд
4
7
9
Барбарусес
26
10
10
26
15
7
7
15
45
27
27
45
2
Салас
6
6
2
Салас
7
5
5
7
14
14
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
25
Jack Duncan
ВР
4
Тим Пэйн
ЦП
10
David Ball
ЦФ
17
Gabriel Sloane-Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Остались в запасе
25
Jack Duncan
ВР
4
Тим Пэйн
ЦП
10
David Ball
ЦФ
17
Gabriel Sloane-Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Веллингтон Феникс
1
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
618
371
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
12
2
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
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Сентрал Кост Маринерс
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