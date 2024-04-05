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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар: обзор матча 05 апреля 2024
Вестерн Сидней Уондерерс
05.04.2024, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Брисбен Роар
64'
Д. Пиериас
32'
T. Aldred
77'
H. Hore
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар
90'
+5
Желтая карточка
M. Freke
Пенальти не реализован!
M. Antonsson
90'
+1
90'
Желтая карточка
T. Aldred
84'
Замена
J. Lofthouse
️️️️
F. Berenguer
Замена
M. Antonsson
️️️️
N. Milanovic
82'
Замена
T. Russell
️️️️
A. Simmons
82'
77'
ГОЛ! 1:2!
H. Hore
75'
Замена
J. Hingert
️️️️
A. Burke-Gilroy
75'
Замена
M. Rojas
️️️️
T. Waddingham
65'
Замена
N. Mileusnić
️️️️
T. Gomulka
ГОЛ! 1:1!
Д. Пиериас
Пас отдал
N. Milanovic
64'
Замена
Д. Пиериас
️️️️
L. Brook
61'
Замена
M. Ninković
️️️️
С. Киттель
61'
Желтая карточка
С. Киттель
56'
Замена
G. Cléúr
️️️️
Й. Хендрикс
53'
32'
ГОЛ! 0:1!
T. Aldred
Пас отдал
J. O'Shea
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Лоуренс Томас
ВР
31
Aidan Simmons
ЦЗ
6
Марсело
(К)
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
77
Lachlan Brook
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
10
Florin Berenguer
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
6
Alex Bonetig
ЦЗ
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
13
Tate Russell
ЦЗ
10
Miloš Ninković
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
19
Jack Hingert
ЦЗ
35
Louis Zabala
ЦЗ
21
Marco Rojas
ЦФ
11
Jez Lofthouse
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
8
Jonas Markovski
ЦФ
3-1-4-2
20
Томас
31
6
Марсело
19
20
Хендрикс
14
12
8
Киттель
77
26
26
Боррелло
4-5-1
1
5
Труин
5
3
21
10
8
13
23
12
20
20
Хендрикс
2
2
20
Хендрикс
31
13
13
31
8
Киттель
10
10
8
Киттель
77
20
Пиериас
20
Пиериас
77
14
14
14
14
21
19
19
21
20
21
21
20
10
11
11
10
12
10
10
12
Остались в запасе
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар
1
Daniel Margush
ВР
6
Alex Bonetig
ЦЗ
Главный тренер
Марк Рудан
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
8
Jonas Markovski
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Остались в запасе
1
Daniel Margush
ВР
6
Alex Bonetig
ЦЗ
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
8
Jonas Markovski
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Главный тренер
Росс Алоизи
Статистика матча Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар
1
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
492
542
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
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