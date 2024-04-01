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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 01 апреля 2024
Макартур
01.04.2024, понедельник, 07:00
Австралия. А-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
86'
M. Millar
57'
N. Milanovic
65'
С. Киттель
70'
Й. Хендрикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс
90'
+8
Желтая карточка
N. Milanovic
90'
+3
Замена
T. Russell
️️️️
A. Simmons
ГОЛ! 1:3!
M. Millar
86'
Замена
K. Popović
️️️️
К. Льюис
85'
76'
Замена
L. Brook
️️️️
С. Киттель
Замена
L. Rose
️️️️
K. Baccus
72'
70'
ГОЛ! 0:3!
Й. Хендрикс
Пас отдал
С. Киттель
Замена
D. De Silva
️️️️
J. Hollman
66'
Замена
M. Millar
️️️️
R. Borges Rodrigues
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
С. Киттель
Пас отдал
N. Milanovic
57'
ГОЛ! 0:1!
N. Milanovic
Пас отдал
Б. Боррелло
53'
Замена
Д. Пиериас
️️️️
M. Antonsson
52'
Замена
N. Milanovic
️️️️
M. Ninković
Желтая карточка
M. Jurman
45'
+6
Желтая карточка
В. Жермен
34'
18'
Желтая карточка
T. Beadling
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
15
Jake Hollman
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
15
Kearyn Baccus
ЦП
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Лоуренс Томас
ВР
31
Aidan Simmons
ЦЗ
6
Марсело
(К)
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Сонни Киттель
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
15
Lachlan Rose
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
24
N. Barrie
ЦЗ
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
13
Tate Russell
ЦЗ
14
Nicolas Milanovic
ЦП
77
Lachlan Brook
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
3-4-3
12
2
6
13
15
10
15
23
Льюис
98
Жермен
5
17
3-1-3-3
20
Томас
31
6
Марсело
19
20
Хендрикс
8
Киттель
12
10
26
14
26
Боррелло
17
44
44
17
23
Льюис
29
29
23
Льюис
15
15
15
15
15
7
7
15
31
13
13
31
10
14
14
10
8
Киттель
77
77
8
Киттель
14
20
Пиериас
20
Пиериас
14
Остались в запасе
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
24
N. Barrie
ЦЗ
1
Daniel Margush
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
24
N. Barrie
ЦЗ
1
Daniel Margush
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
Главный тренер
Миле Стержовски
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс
2
2
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
17
1
Нарушения
8
19
Офсайды
2
1
Количество передач
527
349
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
17
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
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