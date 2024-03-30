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Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс

30.03.2024, Суббота, 00:00 мск Австралия. А-лига, 22 тур Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс
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Матч еще не начался
Австралия. А-лига (2023/2024)
6 тур
3 декабря, воскресенье 09:00 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити
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Россия
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