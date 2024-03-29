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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед: обзор матча 29 марта 2024
Аделаида Юнайтед
29.03.2024, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 22 тур
4 : 1
Завершен
Вестерн Юнайтед
19'
Н. Иранкунда
46'
Н. Иранкунда
48'
Н. Иранкунда
80'
Z. Clough (П)
50'
M. Ruhs
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
R. Danzaki
90'
+3
Красная карточка
T. Imai
Желтая карточка
Х. Лопес
90'
+1
82'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
J. Risdon
Замена
M. Toure
️️️️
S. Mauk
82'
Замена
B. Halloran
️️️️
Н. Иранкунда
82'
Замена
R. Tunnicliffe
️️️️
Z. Clough
82'
81'
Замена
C. O'Toole
️️️️
M. Ruhs
81'
Замена
J. Najdovski
️️️️
Л. Уэльс
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Z. Clough
80'
70'
Желтая карточка
A. Thurgate
Замена
L. Jovanovic
️️️️
H. Ibusuki
69'
67'
Замена
S. Lustica
️️️️
S. Pasquali
Желтая карточка
H. Van der Saag
60'
58'
Желтая карточка
M. Ruhs
Желтая карточка
Н. Иранкунда
58'
56'
Замена
R. Danzaki
️️️️
M. Grimaldi
50'
ГОЛ! 3:1!
M. Ruhs
ГОЛ! 3:0!
Н. Иранкунда
Пас отдал
S. Mauk
48'
ГОЛ! 2:0!
Н. Иранкунда
Пас отдал
S. Mauk
46'
40'
Желтая карточка
J. Risdon
ГОЛ! 1:0!
Н. Иранкунда
Пас отдал
Z. Clough
19'
Замена
H. Van der Saag
️️️️
B. Warland
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
4
Nick Ansell
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
6
Stefan Mauk
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
8
Isaías
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
2
Tomoki Imai
ЦЗ
2
James Donachie
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
14
Matthew Grimaldi
ЦП
25
Daniel Penha
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
23
Luke Duzel
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
27
Ben Halloran
ЦФ
9
Luka Jovanovic
ЦФ
99
Musa Toure
ЦФ
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
10
Steven Lustica
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
3-5-1-1
1
4
4
7
6
10
55
8
21
Лопес
19
Иранкунда
9
4-4-1-1
1
2
17
19
2
25
32
21
14
11
Уэльс
19
4
17
17
4
10
22
22
10
19
Иранкунда
27
27
19
Иранкунда
9
9
9
9
6
99
99
6
19
24
24
19
19
13
Рукавица
13
Рукавица
19
21
10
10
21
14
77
77
14
11
Уэльс
18
18
11
Уэльс
Остались в запасе
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
23
Luke Duzel
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
1
Tom Heward-Belle
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
23
Luke Duzel
ЦП
Остались в запасе
1
Tom Heward-Belle
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед
3
1
4
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
0
Количество передач
384
500
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
Coopers Stadium, Adelaide
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