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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Сити: обзор матча 02 апреля 2024
Сентрал Кост Маринерс
02.04.2024, вторник, 11:00
Австралия. А-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Мельбурн Сити
54'
Á. Torres (П)
90+3'
М. Балар
50'
Т. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Сити
ГОЛ! 2:1!
М. Балар
Пас отдал
J. Nisbet
90'
+3
Замена
J. Lual
️️️️
Á. Torres
85'
74'
Замена
H. Politidis
️️️️
V. Fernández
67'
Замена
Д. Джегго
️️️️
T. Antonis
67'
Замена
Д. Макларен
️️️️
M. Caputo
62'
Замена
М. Леки
️️️️
A. Lopane
62'
Замена
М. Тильо
️️️️
М. Яколиш
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Á. Torres
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
Т. Арслан
Пас отдал
M. Caputo
Замена
B. Tapp
️️️️
M. Di Pizio
46'
Замена
C. Theoharous
️️️️
N. Paull
46'
Замена
A. Kuol
️️️️
R. Edmondson
46'
Желтая карточка
S. Roux
27'
18'
Желтая карточка
A. Lopane
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
10
Ángel Torres
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
25
Callum Talbot
ЦЗ
4
Nuno Reis
(К)
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
15
Vicente Fernández
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
26
Brad Tapp
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
22
Ronald
ЦФ
27
Jing Lual
ЦФ
Мельбурн Сити
40
James Nieuwenhuizen
ВР
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
4-4-2
20
Вукович
21
45
15
66
10
16
Балар
10
4
10
27
4-5-1
1
4
6
15
25
30
Арслан
17
21
9
6
44
Яколиш
10
26
26
10
21
7
7
21
27
45
45
27
10
27
27
10
15
19
19
15
17
8
Джегго
8
Джегго
17
44
Яколиш
7
Тильо
7
Тильо
44
Яколиш
21
7
Леки
7
Леки
21
9
9
Макларен
9
Макларен
9
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Мельбурн Сити
1
Jack Warshawsky
ВР
16
Harrison Steele
ЦП
22
Ronald
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
40
James Nieuwenhuizen
ВР
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
16
Harrison Steele
ЦП
22
Ronald
ЦФ
Остались в запасе
40
James Nieuwenhuizen
ВР
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
Главный тренер
Марк Джексон
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Сити
1
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
7
20
Офсайды
1
2
Количество передач
361
565
Сейвы
9
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Barreiro, Australia
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
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