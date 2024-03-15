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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед: обзор матча 15 марта 2024
Ньюкасл Джетс
15.03.2024, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Аделаида Юнайтед
80'
L. Jovanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед
Желтая карточка
L. Mauragis
90'
+6
86'
Замена
R. Tunnicliffe
️️️️
Н. Иранкунда
86'
Замена
H. Van der Saag
️️️️
Z. Clough
Замена
Л. Бейлис
️️️️
R. Piscopo
82'
Замена
T. Buhagiar
️️️️
B. O'Neill
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
L. Jovanovic
Пас отдал
R. Kitto
74'
Замена
R. Kitto
️️️️
E. Alagich
74'
Замена
L. Duzel
️️️️
S. Mauk
Замена
А. Гудвин
️️️️
C. Timmins
74'
67'
Желтая карточка
E. Alagich
Замена
C. Taylor
️️️️
T. Kevin Aquilina
65'
64'
Замена
L. Jovanovic
️️️️
H. Ibusuki
60'
Желтая карточка
I.
Желтая карточка
D. Ingham
33'
27'
Желтая карточка
S. Mauk
25'
Желтая карточка
Z. Clough
12'
Желтая карточка
B. Warland
Желтая карточка
T. Kevin Aquilina
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
14
Dane Ingham
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
23
Kosta Grozos
ЦП
6
Brandon O'Neill
(К)
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
7
Reno Piscopo
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
4
Nick Ansell
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
6
Stefan Mauk
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Isaías
(К)
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
3
Jason Hoffman
ЦЗ
13
Clayton Taylor
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
10
Лахлан Бейлис
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
7
Ryan Kitto
ЦЗ
42
Austin Ayoubi
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
23
Luke Duzel
ЦП
9
Luka Jovanovic
ЦФ
3-2-4-1
1
2
5
39
3
Чанчар
14
23
8
7
6
16
Стамателопулос
3-5-1-1
1
27
4
4
6
8
55
10
21
Лопес
19
Иранкунда
9
39
13
13
39
6
16
16
6
7
10
Бейлис
10
Бейлис
7
8
7
Гудвин
7
Гудвин
8
10
17
17
10
55
7
7
55
19
Иранкунда
22
22
19
Иранкунда
6
23
23
6
9
9
9
9
Остались в запасе
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
3
Jason Hoffman
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
40
Ethan Cox
ВР
42
Austin Ayoubi
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
3
Jason Hoffman
ЦЗ
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
42
Austin Ayoubi
ЦП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед
3
5
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
6
14
Нарушения
10
18
Офсайды
5
1
Количество передач
380
369
Сейвы
6
3
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
McDonald Jones Stadium, Newcastle
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