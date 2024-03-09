Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс: обзор матча 09 марта 2024
Мельбурн Сити
09.03.2024, суббота, 11:00
Австралия. А-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Веллингтон Феникс
58'
S. Souprayen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс
Желтая карточка
М. Яколиш
84'
82'
Желтая карточка
А. Руфер
Желтая карточка
A. Nabbout
79'
Замена
A. Lopane
️️️️
Т. Арслан
77'
Замена
H. Politidis
️️️️
V. Fernández
76'
Замена
Д. Макларен
️️️️
M. Caputo
76'
Желтая карточка
S. Souprayen
72'
70'
Желтая карточка
К. Барбарусес
Замена
T. Antonis
️️️️
C. Talbot
69'
67'
Замена
N. Pennington
️️️️
D. Ball
Замена
A. Nabbout
️️️️
Л. Натель
64'
60'
Замена
M. Al-Taay
️️️️
Ю. Салас
ГОЛ! 1:0!
S. Souprayen
Пас отдал
Т. Арслан
58'
34'
Желтая карточка
Ю. Салас
Желтая карточка
Д. Джегго
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
25
Callum Talbot
ЦЗ
4
Nuno Reis
(К)
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
15
Vicente Fernández
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
8
Джеймс Джегго
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ОП
2
Юстин Салас
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
21
Alessandro Lopane
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
15
Andrew Nabbout
ЦФ
9
Джейми Макларен
ЦФ
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
15
I. R. Hughes
ЦП
6
M. Al-Taay
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
7
Nicholas Pennington
ЦФ
17
Gabriel Sloane-Rodrigues
ЦФ
4-4-1-1
1
25
26
15
4
8
Джегго
30
Арслан
6
9
44
Яколиш
19
Натель
2-2-2-1-3
1
Полсен
18
20
Сурман
14
Руфер
2
Салас
23
Краев
4
Пэйн
11
Олд
4
10
9
Барбарусес
15
19
19
15
30
Арслан
21
21
30
Арслан
25
17
17
25
19
Натель
15
15
19
Натель
9
9
Макларен
9
Макларен
9
2
Салас
6
6
2
Салас
3
Саттон
3
Саттон
10
7
7
10
Остались в запасе
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
Главный тренер
Радо Видошич
15
I. R. Hughes
ЦП
25
Jack Duncan
ВР
5
Fin Conchie
ЦП
17
Gabriel Sloane-Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
Остались в запасе
15
I. R. Hughes
ЦП
25
Jack Duncan
ВР
5
Fin Conchie
ЦП
17
Gabriel Sloane-Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс
4
3
Всего ударов по воротам
27
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
18
7
Офсайды
2
0
Количество передач
486
478
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+