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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед: обзор матча 08 марта 2024
Вестерн Сидней Уондерерс
08.03.2024, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Вестерн Юнайтед
52'
N. Milanovic
69'
M. Grimaldi
77'
D. Penha
81'
Н. Рукавица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед
Замена
M. Antonsson
️️️️
Б. Боррелло
90'
+1
Замена
Д. Пиериас
️️️️
N. Milanovic
90'
+1
Желтая карточка
Б. Боррелло
90'
87'
Желтая карточка
M. Grimaldi
Желтая карточка
J. Clisby
85'
81'
ГОЛ! 1:3!
Н. Рукавица
Пас отдал
D. Penha
Замена
M. Ninković
️️️️
С. Киттель
78'
78'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
M. Ruhs
77'
ГОЛ! 1:2!
D. Penha
69'
ГОЛ! 1:1!
M. Grimaldi
Пас отдал
D. Penha
Замена
Z. Sapsford
️️️️
L. Brook
66'
65'
Желтая карточка
B. Garuccio
61'
Желтая карточка
A. Thurgate
57'
Замена
M. Grimaldi
️️️️
R. Danzaki
ГОЛ! 1:0!
N. Milanovic
Пас отдал
Б. Боррелло
52'
37'
Желтая карточка
T. Imai
Желтая карточка
Марсело
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
6
Марсело
(К)
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
31
Aidan Simmons
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
77
Lachlan Brook
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
26
Thomas Beadling
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
2
Tomoki Imai
ЦЗ
2
James Donachie
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
77
Riku Danzaki
ЦП
25
Daniel Penha
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Лоуренс Томас
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
9
Zachary Sapsford
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Вестерн Юнайтед
70
Michael Vonja
ВР
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
10
Steven Lustica
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
4-1-3-2
1
6
Марсело
31
6
19
20
Хендрикс
77
14
8
Киттель
26
Боррелло
26
4-4-1-1
1
2
17
19
2
25
32
21
77
11
Уэльс
19
8
Киттель
10
10
8
Киттель
77
9
9
77
14
20
Пиериас
20
Пиериас
14
26
Боррелло
14
14
26
Боррелло
19
13
Рукавица
13
Рукавица
19
77
14
14
77
Остались в запасе
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед
20
Лоуренс Томас
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
Главный тренер
Марк Рудан
70
Michael Vonja
ВР
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
Остались в запасе
20
Лоуренс Томас
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
Остались в запасе
70
Michael Vonja
ВР
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед
3
4
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
7
Нарушения
10
25
Офсайды
4
1
Количество передач
479
394
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
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Вестерн Сидней Уондерерс
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