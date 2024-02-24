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Сидней - Мельбурн Сити

24.02.2024, Суббота, 09:30 мск Австралия. А-лига, 18 тур Сидней - Мельбурн Сити
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Матч начнется в 09:30 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
3 тур
3 ноября, пятница 11:45 Мельбурн Сити Сидней
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Россия
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