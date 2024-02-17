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Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори

17.02.2024, Суббота, 11:45 мск Австралия. А-лига, 17 тур Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори
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Матч начнется в 11:45 мск
Австралия. А-лига (2023/2024)
9 тур
23 декабря, суббота 11:45 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори
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Россия
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