Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед: обзор матча 16 апреля 2024
Вестерн Юнайтед
16.04.2024, вторник, 12:00
Австралия. А-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Аделаида Юнайтед
19'
M. Grimaldi
34'
J. Donachie
90+4'
C. O'Toole
45+7'
H. Ibusuki (П)
57'
H. Ibusuki
62'
Н. Иранкунда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
B. Halloran
ГОЛ! 3:3!
C. O'Toole
90'
+4
90'
+3
Замена
B. Halloran
️️️️
E. Alagich
90'
+3
Замена
L. Jovanovic
️️️️
H. Ibusuki
90'
Замена
R. Tunnicliffe
️️️️
Z. Clough
Желтая карточка
J. Najdovski
88'
84'
Желтая карточка
Н. Иранкунда
Замена
J. Najdovski
️️️️
M. Grimaldi
81'
77'
Замена
M. Toure
️️️️
S. Mauk
Желтая карточка
S. Pasquali
73'
72'
Желтая карточка
S. Mauk
62'
ГОЛ! 2:3!
Н. Иранкунда
Пас отдал
H. Ibusuki
57'
ГОЛ! 2:2!
H. Ibusuki
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:1!
H. Ibusuki
Желтая карточка
C. O'Toole
45'
+6
ГОЛ! 2:0!
J. Donachie
Пас отдал
R. Danzaki
34'
ГОЛ! 1:0!
M. Grimaldi
19'
Желтая карточка
J. Donachie
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
17
Ben Garuccio
ЦЗ
2
James Donachie
ЦЗ
2
Tomoki Imai
(К)
ЦЗ
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
77
Riku Danzaki
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
4
Nick Ansell
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
6
Stefan Mauk
ЦП
8
Isaías
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
15
Zach Lisolajski
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
9
Luka Jovanovic
ЦФ
27
Ben Halloran
ЦФ
99
Musa Toure
ЦФ
4-4-1-1
1
17
2
43
2
77
32
21
14
11
Уэльс
19
4-4-1-1
1
4
4
7
27
8
55
10
6
19
Иранкунда
9
14
18
18
14
10
22
22
10
9
9
9
9
55
27
27
55
6
99
99
6
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
15
Zach Lisolajski
ЦП
40
Ethan Cox
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
15
Zach Lisolajski
ЦП
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед
4
3
Всего ударов по воротам
17
22
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
12
Офсайды
2
1
Количество передач
404
532
Сейвы
5
5
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
18
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Jack Morgan, Australia
Стадион:
GMHBA Stadium, Geelong
Новости команд
Все
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
В «Баварии» рассказали о качествах 17-летнего австралийского новичка
2023.11.15 08:38
«Бавария» объявила о трансфере 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.14 13:58
«Бавария» согласовала трансфер 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.11 12:00
Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»
2021.10.27 15:28
35
В «Баварии» рассказали о качествах 17-летнего австралийского новичка
2023.11.15 08:38
«Бавария» объявила о трансфере 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.14 13:58
«Бавария» согласовала трансфер 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.11 12:00
Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»
2021.10.27 15:28
35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+