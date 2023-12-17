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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерс
Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 17 декабря 2023
Мельбурн Сити
17.12.2023, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 8 тур
3 : 3
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
2'
М. Яколиш
63'
Т. Арслан
90+2'
A. Lopane
49'
Á. Torres
60'
Á. Torres
82'
Á. Torres
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерс
ГОЛ! 3:3!
A. Lopane
Пас отдал
М. Яколиш
90'
+2
89'
Желтая карточка
A. Kuol
Желтая карточка
А. Бехич
89'
Замена
A. Lopane
️️️️
Х. Сахи
88'
Замена
M. Caputo
️️️️
S. Ugarković
87'
82'
ГОЛ! 2:3!
Á. Torres
Замена
B. Mazzeo
️️️️
Л. Натель
73'
71'
Замена
M.
️️️️
S. Roux
67'
Замена
A. Kuol
️️️️
J. Lual
66'
Желтая карточка
S. Roux
ГОЛ! 2:2!
Т. Арслан
Пас отдал
Л. Натель
63'
60'
ГОЛ! 1:2!
Á. Torres
Пас отдал
J. Nisbet
49'
ГОЛ! 1:1!
Á. Torres
46'
Замена
H. Steele
️️️️
M. Di Pizio
41'
Желтая карточка
M. Túlio
Желтая карточка
S. Souprayen
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Яколиш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
6
Steven Ugarković
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
19
Лео Натель
ЦФ
9
Джейми Макларен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
45
Brian Kaltack
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
4
Joshua Nisbet
ЦП
11
Marco Túlio
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
4
Nuno Reis
ЦЗ
21
Alessandro Lopane
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
20
Benjamin Mazzeo
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
10
Mikael
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
4-2-2-2
1
16
Бехич
26
6
25
6
30
Арслан
44
Яколиш
29
Сахи
9
Макларен
19
Натель
4-5-1
20
Вукович
66
15
5
45
4
16
Балар
10
10
11
27
29
Сахи
21
21
29
Сахи
6
9
9
6
19
Натель
20
20
19
Натель
10
16
16
10
15
10
10
15
27
45
45
27
Остались в запасе
Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерс
33
Патрик Бич
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
4
Nuno Reis
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
26
Brad Tapp
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
4
Nuno Reis
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
26
Brad Tapp
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерс
2
3
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
5
6
Количество передач
273
163
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
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