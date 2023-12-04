Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Аделаида Юнайтед
Макартур - Аделаида Юнайтед: обзор матча 04 декабря 2023
Макартур
04.12.2023, понедельник, 11:00
Австралия. А-лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Аделаида Юнайтед
8'
В. Жермен
24'
M. Millar
82'
J. Hollman
84'
U. Dávila
17'
Z. Clough
53'
Z. Clough
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макартур - Аделаида Юнайтед
Замена
A. Auglah
️️️️
U. Dávila
86'
ГОЛ! 4:2!
U. Dávila
Пас отдал
J. Drew
84'
ГОЛ! 3:2!
J. Hollman
82'
81'
Замена
B.
️️️️
Н. Иранкунда
80'
Замена
M. Toure
️️️️
B. Halloran
Замена
D. De Silva
️️️️
K. Baccus
75'
71'
Замена
H. Ibusuki
️️️️
L. Jovanovic
61'
Замена
R. Tunnicliffe
️️️️
J. Yull
Замена
J. Drew
️️️️
M. Millar
61'
Замена
J. Hollman
️️️️
R. Borges Rodrigues
61'
53'
ГОЛ! 2:2!
Z. Clough
Пас отдал
B. Halloran
46'
Замена
L. Duzel
️️️️
I.
Желтая карточка
В. Жермен
41'
ГОЛ! 2:1!
M. Millar
Пас отдал
U. Dávila
24'
17'
ГОЛ! 1:1!
Z. Clough
Пас отдал
Н. Иранкунда
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
К. Льюис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
15
Kearyn Baccus
ЦП
44
Matthew Millar
ЦП
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Аделаида Юнайтед
46
Джо Гаучи
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
4
Nick Ansell
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
10
Zach Clough
ЦП
8
Isaías
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
27
Ben Halloran
ЦФ
9
Luka Jovanovic
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
72
Ali Auglah
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
5
Lachlan Barr
ЦЗ
23
Luke Duzel
ЦП
11
Bernardo
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
99
Musa Toure
ЦФ
3-4-3
12
33
5
13
15
10
23
Льюис
44
98
Жермен
5
17
4-3-1-2
46
Гаучи
41
4
7
27
10
8
12
19
Иранкунда
9
27
17
15
15
17
10
72
72
10
15
7
7
15
44
11
11
44
8
23
23
8
19
Иранкунда
11
11
19
Иранкунда
12
22
22
12
9
9
9
9
27
99
99
27
Остались в запасе
Макартур
Аделаида Юнайтед
1
Danijel Nizic
ВР
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
1
James Delianov
ВР
5
Lachlan Barr
ЦЗ
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
Остались в запасе
1
James Delianov
ВР
5
Lachlan Barr
ЦЗ
Главный тренер
Миле Стержовски
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Макартур - Аделаида Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
Новости команд
Все
Макартур
Аделаида Юнайтед
В «Баварии» рассказали о качествах 17-летнего австралийского новичка
2023.11.15 08:38
«Бавария» объявила о трансфере 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.14 13:58
«Бавария» согласовала трансфер 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.11 12:00
Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»
2021.10.27 15:28
35
В «Баварии» рассказали о качествах 17-летнего австралийского новичка
2023.11.15 08:38
«Бавария» объявила о трансфере 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.14 13:58
«Бавария» согласовала трансфер 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.11 12:00
Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»
2021.10.27 15:28
35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+