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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 01 декабря 2023
Брисбен Роар
01.12.2023, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
13'
N. Mileusnić
15'
J. Hingert
46'
N. Milanovic
88'
M. Antonsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс
88'
ГОЛ! 2:2!
M. Antonsson
Пас отдал
M. Younis
Желтая карточка
N. Mileusnić
84'
82'
Замена
D. Scicluna
️️️️
J. Clisby
Замена
R. Brownlie
️️️️
T. Waddingham
76'
75'
Замена
M. Younis
️️️️
L. Brook
Замена
️️️️
J. Lofthouse
75'
Замена
T. Gomulka
️️️️
J. Caletti
62'
Замена
L. Zabala
️️️️
J. Hingert
61'
46'
ГОЛ! 2:1!
N. Milanovic
46'
Замена
Д. Пиериас
️️️️
Z. Sapsford
46'
Замена
A. Simmons
️️️️
T. Russell
Желтая карточка
J. Hingert
44'
20'
Желтая карточка
Марсело
Замена
J. Lofthouse
️️️️
A. Burke-Gilroy
16'
ГОЛ! 2:0!
J. Hingert
Пас отдал
N. Mileusnić
15'
ГОЛ! 1:0!
N. Mileusnić
Пас отдал
A. Burke-Gilroy
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
19
Jack Hingert
ЦЗ
2
Scott Neville
ЦЗ
5
Tom Aldred
ЦЗ
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
8
Jay O'Shea
ЦП
6
Joe Caletti
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Вестерн Сидней Уондерерс
13
Tate Russell
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
25
Joshua Brillante
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
77
Lachlan Brook
ЦП
9
Zachary Sapsford
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
12
Taras Gomulka
ЦП
11
Jez Lofthouse
ЦФ
32
Rylan Brownlie
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
40
Jack Gibson
ВР
31
Aidan Simmons
ЦЗ
8
Dylan Scicluna
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
21
Marcus Younis
ЦФ
19
Alexander Badolato
ЦФ
3-2-3-2
1
5
21
5
Труин
2
19
8
6
13
20
10
3-1-4-3
13
6
Марсело
19
20
Хендрикс
14
77
9
25
26
14
20
Томас
19
35
35
19
6
12
12
6
21
11
11
21
20
32
32
20
13
31
31
13
19
8
8
19
9
20
Пиериас
20
Пиериас
9
77
21
21
77
Остались в запасе
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
40
Jack Gibson
ВР
12
Oscar Priestman
ЦП
19
Alexander Badolato
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
Остались в запасе
40
Jack Gibson
ВР
12
Oscar Priestman
ЦП
19
Alexander Badolato
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Suncorp Stadium, Brisbane
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Брисбен Роар
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